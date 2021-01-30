العنود بدر تسجّل إطلالات عصرية وجريئة مع بداية عام 2021!

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 يناير 2021 10:46 مساءً - العنود بدر، مصممة أزياء سعودية تمكنت بتصميماتها المميزة وأسلوبها الأنيق أن تكتسب شهرة واسعة وصلت إلى جميع أنحاء العالم، ولأنها مثال ملهم ومميز للنساء في مختلف أعمارهن، فسوف نرصد لكُنَّ أبرز إطلالاتها منذ بداية عام ٢٠٢١؛ لتتألقن على غرارها.



تنسيقات البليزر بأسلوب عصري من العنود بدر

تنسيق عصري للبليزر من العنود بدر



تمكن أشهر المصممين من إعادة تقديم البليزر بنمط عصري في السنوات الأخيرة، وذلك لكونه قطعة مهمة ومميزة للكثيرات من النساء، لذا تأنقت العنود بدر ببليزر وبنطال باللون الأسود المطبع بدرجات اللون البني مع بلوزة وإكسسوارات باللون الأسود للمسة فاخرة، وأكملت مظهرها بتسريحة الشعر المموج مع المكياج البني لأناقة مميزة.

تنسيق شتوي للبليزر من العنود بدر

وفي إطلالة أخرى ارتدَتْ بليزر وبنطالًا من الجلد الأسود مع بلوڤر أحمر مزين بطبعات كرتونية لخيار يومي أنيق، وفي إطلالة عصرية ظهرت بجمبسوت أسود مطبع بالأبيض مع بليزر أسود ناعم، وأكملت مظهرها بقلادة ذهبية مزينة بخيوط فوشيا لأناقة عصرية.

بليزر بطبعات حمار الوحش من العنود بدر

كما أطلت ببنطال من الجينز وبلوزة يكسوهما اللون الأسود مع بليزر مطبع بحمار الوحش، وأكملت مظهرها بحقيبة حمراء ضخمة للمسة عصرية.

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إطلالات مناسبة للسهرة من العنود بدر

اطلالة عصرية للمناسبات



تتميز العنود بدر باعتمادها للأزياء العصرية والأنيقة للسهرة، وذلك لكونها من أكثر مدونات الموضة تألقًا، وفي أبرز خياراتها في ٢٠٢١ اختارت فستانًا أسود مصممًا بقماش أبيض في الأعلى، وزُين بأكمام الكاب باللونين الأسود والأبيض، وأكملت مظهرها بأقراط طويلة ومميزة مع تسريحة الشعر المنسدل على أحد الكتفين.

العنود بدر بفستان مميز

فيما نسقت في الإطلالة الثانية فستانًا أسود منفوشًا مصممًا من الأعلى بقماش المخمل ومكسوًّا من الكتفين ومن الأسفل بالنقط الحمراء، مع حزام محدِّد للخصر، ومن الناحية الجمالية لجأت لتسريحة الشعر المنسدل بأسلوب مموج مع مكياج زهري.

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أبرز تنسيقات العنود بدر بأسلوب الكاجوال

اطلالة كاجوال انثوية من العنود بدر



تلجأ الكثيرات من الشابات للتنسيقات الكاجوال في مظهرهن اليومي، ومنهن العنود بدر، التي تألقت ببلوزة بدرجة داكنة من البنفسجي وبنطال من الجينز الزهري مع معطف طويل زهري مصمم بطبعات منفوخة، وأكملت مظهرها بمجوهرات ذهبية ومكياج زهري.

تنسيق كاجوال للشابات من العنود بدر

وفي إطلالة أخرى أكثر نعومة تزينت ببنطال من الجينز الأزرق مع بلوزة صوفية بدرجات اللون الرمادي، وأكملت مظهرها بتسريحة الويفي للشعر مع المكياج الزهري.

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