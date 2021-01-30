الحذاء الرياضي وأسلوب انتعاله مع الفستان

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 يناير 2021 10:46 مساءً - الأحذية الرياضة في ذهن البعض مرتبطة بالملابس الرياضية والجينز، والذهاب للتريُض، أو الذهاب للتسوق ولكن هذا غير صحيح فمن صيحات الموضة التي انتشرت في الفترة الأخيرة هي ارتداء الحذاء الرياضي مع التنانير والفساتين؛ لأنها تضمن لكِ الراحة والأناقة معًا وتكون مناسبة للخروج مع الأصدقاء، والذهاب للجامعة، والعمل أيضًا، ولكن ما هي الأحذية الرياضة المناسبة لهذه المهمة والفساتين أيضاً.



الحذاء الرياضي الأبيض:

آسيا



الحذاء الرياضي الأبيض من الأحذية الأساسية التي يمكن أن تستعيني بها في الجمع بين الفستان والحذاء الرياضي، وذلك لأن اللون الأبيض يليق بمختلف ألوان الفساتين، ويعطيكِ مظهراً أنيقاً وبسيطاً في الوقت نفسه، فكل امرأة تريد الراحة والأناقة معاً هذه هي المعادلة التي تريد الوصول لها.

ولكن إذا اردتِ التميزَ بهذا الحذاء فعليكِ اختيار الفساتين المنقوشة والفلورِي بالتحديد وخاصة في فصل الشتاء.

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الحذاء الضخم:

رشا الرفاعي





أيضاً من الأحذية المميزة، والتي انتشرت في الآونة الأخيرة هي الأحذية الضخمة، سواء كانت البيضاء أو الملونة، وهذه الأحذية في العادة تكون ذات نعل عالٍ وهو ما يعطيكِ مظهراً أنيقاً ومختلفاً، ويفضل ارتداء هذا الحذاء على الفساتين القصيرة والميدي؛ لأن الطويلة تخفي تفاصيل هذا الحذاء المميز.

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أشكال الفساتين:

لينا صنوبر



أما أشكال الفساتين التي تناسب التنسيق مع الحذاء الرياضي فهي متنوعة، بين الفساتين الصيفية الملونة، وأيضاً الفساتين الكتان الواسعة، فالفساتينُ الكاجوال بشكل عام مناسبة لهذا التنسيق وتعطيكِ مظهراً شبابياً أنيقاً ومميزاً، كما أنها تضفي على إطلالتك المظهر العملي والأنيق في الوقت نفسه.

ويفضل الابتعاد عن الفساتين الضيقة مع الأحذية الرياضية، فهي تجعل مظهرك متناقضاً بعض الشيء؛ حيث لا تتناسب الأحذية الرياضية، وتجعل الإطلالة مبالغاً فيها بعض الشيء.

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