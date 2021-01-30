للمحجبات.. تنسيق أزياء المخمل من وحي مدونات الموضة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 يناير 2021 10:46 مساءً - يعد قماش المخمل من الأقمشة الشتوية الفخمة، التي تميل الكثير من الفتيات إلى اعتمادها في مختلف إطلالاتهن اليومية خلال فصل الشتاء.

وتختلف أشكال قطع الأزياء المُصممة من قماش المخمل، كما تختلف طريقة تنسيقها بحسب الإطلالة التي يتم اعتمادها معها.

وفي هذا الألبوم، ستعرفين كيف تنسقين أزياء المخمل من وحي مدونات الموضة، لإطلالة أكثر أناقة وجاذبية في فصل الشتاء.

فستان سهرة من المخمل من وحي رهف الشامي

رهف الشامي



يُعد قماش المخمل من الأقمشة المُفضلة لدى كثير من مصممي الأزياء، خاصة في تصميمات فساتين السهرة خلال فصل الشتاء.

وفي إطلالة أنثوية جذابة، اعتمدت مدونة الموضة المصرية رهف الشامي فستان سهرة من المخمل الأسود، نسقته مع إيشارب أوف وايت مُصمم من قماش الشيفون، وحذاء ذي كعب عالٍ ومقدمة مدببة، مُصمم من الشامواه الأسود، إضافة إلى عقد أنيق من الفضة.

تابعي المزيد:بنطال الجينز المُمَزَّق للمحجبات بأسلوب عصري ومحتشم



طريقة تنسيق التنورة المخمل من وحي علا عبد الحميد

علا عبدالحميد



في إطلالة كاجوال نهارية، اعتمدت مدونة الموضة المصرية علا عبد الحميد التنورة المخمل بتصميم A line باللون الجملي، ونسقتها مع بلوفر أسود، وسكارف من الصوف باللون الأبيض مع خطوط باللونين الوردي والرمادي.

واعتمدت علا عبد الحميد مع هذه الإطلالة، إيشارباً أسود وقبعة بيج، وحذاء بوت ذا رقبة قصيرة وأربطة أمامية باللون الأوف وايت، إضافة إلى حقيبة كتف مُصممة من الكاروهات.



طريقة تنسيق التنورة البليسيه من وحي وفاء عز الدين

وفاء عزالدين





في إطلالة شتوية أنيقة تناسب الخروجات النهارية أو المسائية، نسقت مدونة الموضة المصرية وفاء عز الدين التنورة المخمل بتصميم البليسيه، باللون البيج، بشكل أنيق وجذاب، حيث اعتمدت مع التنورة بلوفراً أبيض قصيراً، وإيشارباً باللونين الأبيض والأسود مع اللون البيج، وحذاءً رياضياً أبيض، ونظارة شمسية ذات عدسات باللون البني.

تابعي المزيد:استقبلي العام الجديد بالمخمل على طريقة نادين الراسي



طريقة تنسيق البلوزة المخمل من وحي هاجر طارق

هاجر طارق





لإطلالة أنثوية أكثر جاذبية، نسقت مدونة الموضة اللبنانية ذات الأصول المصرية، هاجر طارق، البلوزة المخمل بشكل أنيق، حيث اعتمدت بلوزة قصيرة مُصممة من المخمل ذات أكتاف منفوخة، ونسقتها مع بنطلون جينز أسود، وإيشارب شيفون باللون البيج.

تابعي المزيد:طريقة تنسيق البلوفر القصير مع الحجاب من وحي مدونات الموضة