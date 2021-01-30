عبايات بأقمشة متنوّعة مستوحاة من شهرة البندري

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 يناير 2021 10:46 مساءً - تعتمد الموديل والبلوجر الإماراتية، شهرة البندري، على العبايات الخليجية في مظهرها اليومي بشكل كبير، وذلك من خلال نشرها لأبرز التصاميم على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، لذا نرصد لكُنَّ اليوم عدة تصاميم لـ عبايات مختلفة بأسلوب ناعم ويومي من وحيها.



تصميمات العبايات السوداء من شهرة البندري

العبايات السوداء



للعبايات السوداء شعبية كبيرة لدى النساء العربيات في الدول المختلفة، ومنهن شهرة البندري التي تأنقت بعباية سوداء مزينة بفصوص من المخمل الأسود مع حذاء رياضي أبيض وإكسسوارات ذهبية لليد، وأطلت في الخيار الثاني بعباية سوداء مصممة بقماش متفاوت الطول ومطرز في أطراف الأكمام بفصوص سوداء صغيرة بأسلوب عصري، وأكملت مظهرها بحذاء شفاف وحقيبة سوداء مع مجوهرات ناعمة لليد، كما ظهرت بعباية سوداء مصممة بتطريز الزهور الذهبية في الأطراف بأسلوب فاخر وأنيق، وأكملت الإطلالة بحذاء شفاف مزين بفصوص ناعمة، وارتدَتْ في الإطلالة الرابعة عباية سوداء عملية مزينة في المنتصف باللون الأبيض مع حذاء بكعب أصفر وحقيبة بنية، ولخيار آخر تزينت بعباية سوداء مصممة بمطاط أبيض في الأكمام ومزينة بقماش أبيض ناعم على كل التصميم، وأكملت مظهرها بإكسسوارات ذهبية لخيار مميز، ولعباية بلمسة شبابية اختارت شهرة البندري عباية سوداء مصممة بتداخل القماش الأزرق في الأطراف بأسلوب مرح وأنيق.

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خيارات شهرة البندري للعبايات الملونة

العبايات الملونة



تعتمد الكثيرات من الفتيات الشابات على العبايات الملونة في مظهرهن اليومي، لذا نقدم لكُنَّ عدة تصميمات لعبايات يومية من شهرة البندري؛ حيث نسقت عباية بليسيه بنية مصممة بأكمام منفوخة مع حقيبة بيضاء وحذاء بكعب شفاف مزين بالفصوص، وزينت مظهرها بإكسسوارات اللون الذهبي لأناقة عصرية، وتألقت بعباية زهرية شبابية مصممة بقماش بليسيه، وأكملتها بحذاء وحقيبة باللون الأبيض الشفاف، ولخيار أكثر مرحًا وأناقة أطلت بعباية سماوية مطرزة بفصوص فضية في الأعلى لمظهر ناعم في الحفلات، وأكملت الإطلالة بحجاب سماوي وحذاء وحقيبة من الجلد الأبيض، وفي مظهر فاخر للمناسبات تجملت بعباية رمادية مزينة بالفصوص اللامعة في الأكمام بطريقة عصرية، وأكملت مظهرها بفستان بنفس لون العباية.

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