بنطال الجينز المُمَزَّق للمحجبات بأسلوب عصري ومحتشم

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 يناير 2021 10:46 مساءً - بنطال الجينز الممزق من التصميمات الرائجة التي تناسب الجميع، بشرط تنسيقها بأسلوب مختلف لكل فتاة؛ حيث إن الفتيات المحجبات يجب عليهن ارتداء أساليب أكثر احتشامًا، واليوم نرصد لكُنَّ عدة طرق لتنسيق الجينز الممزّق للمحجبات من وحي مدونات الموضة، فاتبعي الخيارات لتحصلي على إطلالة مميّزة وعصرية.



خيارات محتشمة بأسلوب شبابي من شهد

اليوتيوبر شهد بالجينز الممزق



لجأت اليوتيوبر العراقية شهد لتنسيق الجينز الممزق بعدة طرق يومية وبسيطة؛ ففي الإطلالة الأولى تأنقت ببنطال الجينز الفاتح مع بلوزة بيضاء منفوخة الأكمام وحجاب زهري، وفي إطلالة شتوية حيادية ظهرت ببنطال الجينز الممزق باللون الأزرق مع بلوزة شتوية سوداء ومعطف أسود عصري، وأكملت مظهرها بحجاب زهري وحذاء أسود مزين بالفرو الناعم، أما في الإطلالة الثالثة فارتدَتْ بنطال الجينز الممزق مع بلوزة سوداء كلاسيكية وحجاب بيج منسدل على الكتف، وأكملت مظهرها بحذاء بيج بكعب.

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طرق ارتداء الجينز الممزق من ميلاني الترك

ميلاني الترك بالجينز الممزق



ميلاني الترك، فتاة أمريكية محجبة لديها ماركة ألوان محتشمة ومواكبة للموضة، بالإضافة إلى كونها "موديل" ومدونة موضة، وقد اعتمدت في إطلالاتها اليومية على بنطال الجينز الممزق بأسلوب محتشم وناعم؛ حيث نسقت في الإطلالة الأولى بنطال الجينز الممزق بدرجة باهتة من الأزرق مع بلوزة بيضاء مُكملة بقلادات ذهبية متعددة، وزينت مظهرها بحجاب سماوي مطبع بالبني وحذاء بيج بكعب، وفي إطلالة شتوية اختارت ميلاني بنطال الجينز الأزرق بتمزيقات خفيفة مع بلوزة شتوية برقبة عالية ومعطف بني طويل مصمم بأسلوب عملي، وأكملت مظهرها بإكسسوارات مختلفة التصميم لأناقة عصرية.

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الجينز الممزق من الأسفل بأسلوب عملي من سمر البرشا

سمر البرشا بالجينز الممزق



اعتمدت مدونة الموضة سمر البرشا على تنسيق بنطال الجينز المصمم بتمزيق ناعم في الأسفل بعدة طرق عملية؛ ففي الخيار الأول أطلت بقميص أبيض أكملته بصديري صوفي باللون الزيتي مع بنطال من الجينز الأزرق، وأكملت تفاصيل مظهرها بإكسسوارات سوداء من الجلد، وتألقت في الإطلالة الثانية ببنطال الجينز الأزرق الممزق بالخيوط البيضاء في الأسفل مع بلوزة صوفية بيضاء أكملتها بصديري أسود مزين بخطوط برتقالية، واختارت إكسسوارات الإطلالة بدرجات اللون البني.

تخشى الكثيرات من الفتيات المحجبات ارتداء الجينز الممزق؛ لأنه يحتوي على بعض الفتحات التي تُظهر أجزاء من الساق، ما يجعله في نظرهنّ خارجًا عن إطار الحشمة، لكن هذا المفهوم خطأ؛ إذ يمكن إجراءُ بعض التعديلات على الجينز الممزق وارتداؤه بكل حشمة وأناقة، فإذا أردتِ تعزيز شخصيتك بارتداء الحجاب بطريقة عصرية، فاتبعي الخيارات السابقة من مدونات الموضة.

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