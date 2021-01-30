فوائد الخيار والزبادي للوجه واستعمالاتهما

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 يناير 2021 10:46 مساءً - يحتوي الخيار على عناصر مهمة تعمل على تنشيط خلايا وأنسجة الجلد؛ لاحتوائه على الكبريت الذي يعمل على زيادة النضارة في البشرة، ويزيد من طراوتها، ويحتوي الزبادي على الخمائر الطبيعية التي تعمل على التخلص من الجلد الميت الذي يتكون على البشرة من وقت لآخر، بالإضافة إلى العديد من الفوائد، لذا نرصد لكُنَّ اليوم أبرز فوائد واستخدامات ماسك الخيار والزبادي للوجه.

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فوائد الخيار والزبادي للوجه واستخداماته

الخيار والزبادي للوجه



يُفيد مزيج الزبادي والخيار في علاج التهابات الجلد والأكزيما، بالإضافة إلى تخليص البشرة من السيلوليت، ويكون ذلك من خلال مزج مقدار ملعقة كبيرة من اللبن الزبادي مع نصف خيارة مُقشرة ومهروسة، ثمّ وضع المزيج الناتج على البشرة، وتركه لمدة ربع ساعة، ثمّ غسل البشرة بالماء البارد، كما يُساهم مزيج الزبادي والخيار في تنقية البشرة وإزالة الأوساخ منها، بالإضافة إلى مُكافحة المسامات المغلقة، من خلال تقشير ثمرة خيار وتقطيعها لعدَّة مُكعبات صغيرة ثمّ إزالة البذور منها للحصول على عجينة مُتناسقة، ثمّ إضافة ملعقة صغيرة من مسحوق الحليب خالي الدسم ونصف كوب من الزبادي، وتمزج المكونات جيدًا للحصول على خليط مُتجانس، ثمّ وضع المزيج الناتج على الوجه والرقبة بعد تنظيفهما باستعمال أطراف الأصابع والاسترخاء لمدة ١٥ دقيقة، ثمّ تنظيف البشرة باستعمال قطعة قماش نظيفة مغمورة بالماء الدافئ، ورش البشرة بالماء البارد وتنشيفها بالتربيت، كما يُفيد ماسك الزبادي والخيار في تهدئة بشرتك وعلاج الالتهابات فيها والتخلص من تَصَبُّغَاتها عن طريق مزج ملعقة عسل وربع كوب من الزبادي كامل الدسم وقطرات من زيت البابونج مع الخيار المقشَّر والمقطع وملعقة من عصير الصبار، وتوزيع المزيج على البشرة، وتثبيتها باستعمال قماش قطني في حال كان سائل القوام، ثم يُترك المزيج على البشرة لمدّة تتراوح ما بين 10 إلى ١٥ دقيقة، وتُغسل البشرة بالماء البارد، أما لإزالة الهالات السوداء فقطّعي خيارة صغيرة إلى شرائح وضَعِيها في علبة زبادي غير محلاة لمدة نصف ساعة، ثم استعملي هذه الشرائح لمنطقة ما تحت العينين لمدة ربع ساعة قبل غسلها.

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