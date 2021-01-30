طرق العناية بالأظافر في الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 يناير 2021 10:46 مساءً - الترطيب لا يقتصر على بشرة الجسم والوجه فقط، وإنما هو أساسي للأظافر أيضًا. يؤمّن الترطيب والعناية بالأظافر الحماية اللازمة لها ويمنعها من الجفاف والتكسّر. كما أنكِ بحاجة إلى ترطيب مضاعف لأظافركِ في فصل الشتاء.

تابعي طرق العناية بأظافركِ وأسس ترطيبها:

طرق العناية بأظافركِ



أولًا، ننصحكِ بإدخال روتين ترطيب الأظافر إلى نظام حياتكِ اليومي. إذ يمكنكِ شراء مستحضر غني بزيت الجوجوبا، وجوز الهند، والفيتامين E ووضعه على المكتب. بذلك تستطيعين أقلّه مرة بالنهار، تطبيق هذه الزيوت على أظافركِ أثناء العمل.

ثانيًا، استخدمي زيت الجسم وطبّقيه يوميًّا على يديكِ وتحديدًا أظافرك. ما يساعد على تأمين الترطيب العميق للأظافر، فعندما تجفّ الأظافر تصبح هشّة، ما يؤدي إلى التقصّف والتشقّق.

ثالثًا، تتجمع الأوساخ بين الأظافر الطويلة. من هنا احرصي على استخدام عصا تنظيف الأظافر، وتمريرها بين الأظافر بعد تعقيمها. لا تنسي تطبيق هذه الخطوة يوميًّا. إذ إنّ الأوساخ تمنع الأظافر من التنفّس وبالتالي تسبب جفافها.

رابعًا، ننصحكِ بنزع الجلد الميّت حول الأظافر، للسماح لها بالتنفس وبالتالي تتغلل مكونات الترطيب إلى الأعماق. لكن اكتفي بهذه الخطوة مرة في الشهر.

خامسًا، احرصي على ترطيب أظافركِ قبل النوم، وننصحكِ باختيار كريمات سميكة، كما يمكنكِ ارتداء قفازات قطنية.

سادسًا، تناولي الطعام المتكامل والمأكولات الغنيَّة بالسوائل، كالعصائر والمياه بكثرة.

سابعًا، احرصي على تنشيف يديكِ وأظافركِ جيدًا بعد غسلها. ولا تنسي تطبيق المرطب مرات عدة في اليوم. لا تهملي هذه النقطة في فصل الشتاء واحتفظي بكريم سريع الامتصاص داخل حقيبتك.



كما ننصحكِ بتجربة الخلطة الطبيعية التالية مرة في الأسبوع، إذ إنها تساعد على تأمين الترطيب العميق والتغذية اللازمة للأظافر:

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من العسل

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

ملعقة صغيرة من الملح الخشن

اخلطي هذه المكونات جيدًا، ثم ضعي الخليط على كل يديكِ، وبعدها أُتركي أظافركِ بالخليط لمدة 15 دقيقة، أُفركي يديكِ جيدًا قبل غسلها.

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