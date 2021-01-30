ماسك الوجه الضوئي... جديد العناية بالبشرة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 يناير 2021 10:46 مساءً - يعد ماسك الوجه الضوئي الذي يهدف الى تجديد البشرة، إحدى التقنيات المتطورة التي برزت حديثاً، والتي تعمل على تجديد البشرة وإعادة الإشراقة إليها، وجعلها أكثر شباباً في زمن الكورونا. فإن كنت ترغبين في مواكبة التطورات الحديثة في عالم الجمال، والإفادة منها في مجال العناية ببشرتك خلال وجودك في المنزل، نرصد لك في هذا المقال، كل ما يجب أن تعرفيه عن ماسك الوجه الضوئي، فوائده، كيفية استخدامه، طريقة عمله... وغيرها، فهل ستجربيه؟



لماذا عليك تجربة ماسك الوجه الضوئي؟

ماسك الوجه الليلي



في ظل انتشار فيروس كورونا، وفرض الكثير من الدول الحجر المنزلي، وضرورة ارتداء الكمامة التي تؤثر سلباً على البشرة، فإن علاج البشرة وتجديدها في المنزل باستخدام ماسك الوجه الضوئي هو الخيار الأمثل لك نظراً الى فعاليته وفوائده للبشرة، حيث يسهّل عليك التعامل مع مشاكل البشرة مثل حب الشباب والندبات والاتهابات وعلامات التقدم في السن.

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كيف يعمل؟

ماسك الوجه الضوئي مثالي في زمن الكورونا



إن ماسك الوجه الضوئي منتج وعلاج سهل للغاية، وقد صُمم ليتناسب مع روتين العناية بالبشرة الخاص بكل المرأة. ويتم استخدامه كل ليلة بعد تنظيف الوجه وقبل تطبيق منتجات العناية الليلية بالبشرة، وذلك لمدة ثلاث دقائق. وهو يحتوي على ثلاثة عدادات مختلفة: الضوء الأحمر لتحفيز إنتاج الكولاجين، وبالتالي التقليل من علامات الشيخوخة المبكرة، مثل الخطوط الدقيقة والتجاعيد، وفقدان البشرة للمرونة. والضوء الأزرق للتخلص من البكتيريا المسببة لحب الشباب والبثور، إضافة الى مجموعة من الأضواء باللونين الأحمر والأزرق لتجديد بشرتك بأفضل طريقة.

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فوائده

فوائد ماسك الوجه الضوئي



أولاً، في حال رغبت في تجربة ماسك الوجه الضوئي، من الأفضل الإبقاء على روتينك المسائي للعناية بالبشرة. نظفي بشرتك في البداية، من ثم طبقي الماسك مباشرةً، بعدها ضعي سيروم الوجه الليلي. فماسك الوجه الضوئي يعمل بشكل خاص على تهدئة وتجديد البشرة وتوحيد لونها، وستلاحظين النتيجة منذ الاستخدام الأول. كما ستلاحظين أن حب الشباب والبثور ستخف تدريجياً في غضون أيام قليلة.

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ما الذي يميزه؟

ماسك الوجه الضوئي لتجديد البشرة



أبرز ما يميز ماسك الوجه الضوئي، أنه لا يستغرق سوى ثلاث دقائق، مما يجعله خياراً مثالياً للنساء كافة، حتى المنشغلات جداً. كما أنه من السهل دمجه في روتين العناية الليلي بالبشرة. فقط استرخي واستلقي لمدة ثلاث دقائق وضعيه على وجهك. أما نتائجه الفعلية فستلاحظينها بعد 10 أسابيع من استخدامك لهذا الماسك.

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