يؤثر على الأحبال الصوتية.. معلومات عن الشلل العضلي بعد إصابة بسمة وهبة به

القاهرة - سمر حسين - صحة

فاجأت الإعلامية بسمة وهبة، متابعيها عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، أول أمس، بإعلانها عن إصابتها بشلل عضلي بسبب خطأ طبي.

وظهرت «وهبة» خلال مقطع فيديو، قالت خلاله إنها كانت تشعر بالتعب الشديد منذ شهر مضى، ما فقدها القدرة على تناول الطعام: «كنت موجودة في دبي، روحت لدكتورة قالت لي ده قلق وعندك شلل عضلي، عايزة علاج طبيعي وأدوية، ولقيت إن مفيش تحسن».

بسمة وهبة للمسؤولين عن إصابتها: «اتقوا الله فينا»

واستطردت الإعلامية، خلال الفيديو، قائلة: «افتكرت إني عملت حقنة بوتوكس في منطقة الرقبة، وللأسف دخلت على الأحبال الصوتية عملت لي الأزمة دي».

وتابعت: «مش هتكلم عن مين عمل لي كده، لأني رحت مكان موثوق فيه مش مكان رخيص، وممكن أكون حالة حصل معاها غلطة، بس عاوزة أقول إن الناس بعد كده تاخد بالها، لأن المناطق دي خطر جدًا واتقوا الله فينا، والدكتورة دلوقتي نصحتني إني صوتي مايبقاش عالي وماعملش مجهود».

ما هو مرض الشلل العضلي؟

يحدث الشلل العضلي عندما لا يتمكن الشخص من تحريك أجزاء معينة من جسده، إثر تعرضه لحدوث خطأ ما في الدماغ، وقد يكون دائمًا أو مؤقتًا، أو يأتي ويذهب على فترات، حسب موقع «webmd».

ويمكن أن يسبب الشلل العضلي حدوث بعض المشاكل في تدفق الدم، والتنفس، وكفاءة عمل الأعضاء، والتحدث أو البلع، والاستجابات الجنسية، أو التحكم في الرغبة في الذهاب إلى الحمام، اعتمادًا على مكان الإصابة بالشلل وسوء الحالة الصحية للمريض.

أنواع الشلل العضلي

- الشلل التام

يحدث عندما لا يتمكن المريض من تحريك عضلاته أو التحكم فيها على الإطلاق، وقد يفقد القدرة بالشعور بأي شيء.

- الشلل الجزئي

قد يكون لدى المريض حينها بعض الشعور، وأيضًا السيطرة على العضلات المصابة بالشلل.

- الشلل الموضعي

يؤثر الشلل الموضعي على منطقة معينة فقط، مثل الوجه أو اليدين أو القدمين أو الأحبال الصوتية.