استجابة لـ«هن».. «الصحة» توجه بعلاج مريض سمنة مفرطة على نفقة الدولة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بسرعة علاج عادل العزب المقيم بمركز زفتى، بمحافظة الغربية، والذي يعاني من مرض السمنة المفرطة، استجابة لمناشدته عبر «هُن» للتدخل السريع لعلاجه، حيث وجهت الوزيرة بنقله إلى مستشفى معهد ناصر بمحافظة القاهرة لسرعة تلقي العلاج اللازم، في إطار توجيهات القيادة السياسية بحصول كل مواطن على حقه في العلاج، وتقديم أفضل خدمة طبية على نفقة الدولة.

تضخم بالساقين يبلغ وزنه 273 كيلوجرام

ومن جانبه، أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث باسم الوزارة، أن المريض يعاني من داء الفيل وتضخم بالساقين ويبلغ وزنه 273 كيلوجرام، مشيرًا إلى أن الوزيرة وجهت وكيل وزارة الصحة بالغربية بالانتقال إلى منزل الحالة، وعلى الفور انتقل وكيل الوزارة الصحة على رأس فريق طبي متخصص، وتم نقل الحالة بواسطة سيارة إسعاف مجهزة وفريق من المسعفين إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة.

وأكد «مجاهد»، أنه جارِ مناظرة الحالة الصحية لـ «عادل» من قبل اسشاريين في تخصصات الجراحة، الباطنة، الأوعية الدموية، بالإضافة إلى إجراء كافة الفحوصات الطبية، لبدء تلقي العلاج اللازم تمهيدًا لخضوعه لجراحة حسب تقييم الحالة على نفقة الدولة.

وزيرة الصحة تتابع تطورات الحالة الصحية

وأضاف، أن الدكتورة هالة زايد تتابع تطورات الحالة الصحية لـ عادل العزب عن كثب، وما يتم تقدميه له من خدمات طبية، وكذلك الاطلاع على التقارير الخاصة بالحالة الصحية له بشكل دوري.

يذكر أن «هُن»، نشرت مأساة عادل العزب بعنوان وزنه 400 كيلو.. «عادل» يستغيث للعلاج.. تخلت عنه زوجته وتخدمه زوجة أخيه، والذي تحدث فيها عن معاناته قائلا: «اتجوزت في 2005 وسابتني وطلبت الطلاق في 2007، بسبب سوء حالتي الصحية، كل يوم حالتي بتبقى سيئة بقيت على الفراش مبتحركش، مع أني كنت أحسن من كده وكنت شغال سواق».

مش بقدر أتقلب على السرير

وتابع «عادل» لـ«هُن»: «كانت أمي بتخدمني بس سابتني وماتت من 6 سنين، بعدها بقيت حتى مقدرش اتقلب على السرير، لولا مرات أخويا ربنا يجازيها خير».