زوجة محمد الشرنوبي في جلسة تصوير جديدة.. الشنطة بـ61 ألف جنيه

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

لفتت راندا رياض، زوجة الفنان الشاب محمد الشرنوبي ومديرة أعمال المطربة أنغام، الأنظار بجلسة تصوير جديدة، شاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، معتمدة على أزياء «سمارت كاجوال».

سعر حقيبة راندا رياض

وأطلت «رياض» بجيب حمراء اللون قصيرة، مع تيشرت أبيض مدوّن عليه عبارات باللغة الإنجليزية، وجاكيت أسود من الجلد، مع نظارة شمسية كبيرة الحجم، ومكياج بسيط وشعر منسدل، حيث نسقت تلك الإطلالة مع الحقيبة صغيرة الحجم، من توقيع دار الأزياء العالمية «ديور».

سعر الحقيبة

ويتجاوز سعر تلك الحقيبة الـ3900 دولار أمريكي، ما يعادل نحو 61 ألف جنيه مصري، بحسب الموقع الرسمي لدار الأزياء العالمية.

راندا رياض تحتفل بعيد ميلاد محمد الشرنوبي

وفي مطلع يناير الجاري، احتفلت راندا رياض، بعيد ميلاد زوجها الفنان محمد الشرنوبي، مشاركة الجمهور مجموعة صور عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، معلقة: «كل سنة وانت طيب يا أحلى حاجة وأهم واحد في حياتي كلها، كل سنة وانت طيب يا حب عمري، ربنا يخليك ليا ويحفظك ويحميك يا أطيب قلب في الدنيا».

يذكر أن راندا رياض ومحمد الشرنوبي، تعافيا من فيروس كورونا المستجد، معلنا ذلك عبر «إنستجرام»: «الحمد لله عملنا مسحة جديدة وطلعت سلبي بعد أسبوعين وتخلصنا من فيروس كورونا، شكرًا لكل اللي سألوا علينا وأتمنى كل اللي عندهم الفيروس السخيف ده يتخلصوا منه».

وكان تحدث محمد الشرنوبي عن كواليس لقائه بزوجته راندا رياض، وعن أهم انجازاته في عام 2020، في تصريحات له: «كانت حلوة جدًا، وفيها حاجات كتيرة حصلت حلوة، مكنش ألذ حاجة لكل الناس عشان خاطر ظروف كورونا واللي جه قبل كورونا، بس بالنسبة لي أحداثها حلوة جدًا، اتجوزت فيها، وكان فيها حاجات حلوة حصلت، واعترفت لراندا بحبي على واتس آب».