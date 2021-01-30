ابنة عمرو دياب تثير الجدل حول علاقة والدها بـ دينا الشربيني: «طيبة وجميلة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل صاحبت حديث نور عمرو دياب، الابنة الوحيدة للفنانة شيرين رضا، حول علاقة والدها بالفنانة دينا الشربيني، عقب تأكيدها على حبها لها، عبر خاصية «استوري» على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وتلقت «نور» سؤالا «هل تحبي دينا الشربيني»، لترد باللغة الإنجلزية: «بالطبع أحبها بشدة، هي طيبة وجميلة ورائعة»، ما تسبب في إثارة تساؤلات حول دعمها للفنانة، ورغبتها في عودة علاقتها بوالدها، ورفضها للانفصال.

انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني

وقبل انقضاء العام الماضي، تداولت العديد من الصحف أنباء حول انفصال الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، وسط تأكيد مصادر لـ«هُن» ذلك الأمر، مشيرين إلى نشوب عدة مشاجرات بينهما، ما ترتب عليه مغادرة «دينا» منزل الزوجية، في ظل عدم نفى الثنائي للأمر.

وذكر المصدر في تصريحات خاصة لـ«هُن»، أن تلك المشادات بدأت في مدينة الساحل الشمالي، بحضور عدد من الأصدقاء المشتركين، أما المشاجرة الثانية، وقعت في مدينة الجونة، دون الكشف عن تفاصيلها، بالتزامن مع فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

نور عمرو دياب تتعرض للتنمر

وكانت نور دياب، تعرضت لسيل من الانتقادات والتنمر بسبب ظهور النمش في صورة لها عبر «إنستجرام»، من بين التعليقات: «شكلك فعلا صعب أوي بالنمش، لازم تعملي عملية تجميل بالليزر علشان يتشال»، و«حرام عليكم، كفايا تنمر وقلة أدب، البنت حلوة وجميلة في كل أحوالها، خليكم في نفسكم»، و«شكلك فعلا من قريب مش حلو خالص يا نور».