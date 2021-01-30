«ريش وبطانة قصيرة».. جوهرة ببدلة رقص مطابقة للمواصفات «فيديو وصور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مقطع فيديو قصير، نشرته منذ قليل الراقصة الروسية إيكاترينا أندريفا الشهيرة بـ«جوهرة»، خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، أثناء مشاركتها في إحياء حفل زفاف بالقاهرة.

وظهرت «جوهرة» ببدلة بيضاء ببطانة قصيرة جدًا، و«أوف شولدرز» مزينة بريش أبيض قصير وفصوص فضية لامعة، مع تسريحة شعر انسيابية تجمل بعض التموجات ومكياج سموكي، معلقة باللغة الإنجليزية: «لقد أحببنا العروس بشدة، يالها من عروس محبوبة».

تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي في التفاعل مع المنشور، الذي تجاوز الـ80 ألف مشاهدة، ومئات تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: «العروس بترقص باحترافية أكتر من جوهرة»، و«أحلى راقصة في مصر»، و«لورديانا بترقص أحسن منك».

وفي مطلع يناير الماضي، أثارت الراقصة الروسية إيكاترينا أندريفا الشهيرة بـ«جوهرة»، الجدل، بسبب نشرها عبر خاصية «استوري» على «إنستجرام» مقطع فيديو خلال الاستحمام داخل البانيو في حمام أحد الفنادق الشهيرة في مدينة دبي الإماراتية، حيث ظهرت خلال جلوسها داخل البانيو المليء بالصابون، مع تصوير قدمها المرفوعة على الحائط المزين بلوحة كبيرة الحجم، ما تسبب في استياء العديد من متابعيها على «جراءة» المادة المصورة، واصفين إياها بـ«غير ملائمة للعرض».