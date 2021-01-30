فيروس كورونا: كيف تحدد العلامات المبكرة لـ كوفيد-19 في المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

منذ اندلاع فيروس كورونا المستجد، وجد الناس صعوبة بالغة في التفريق بين أعراض كوفيد -19 وأعراض الأنفلونزا ونزلات البرد.

يعتبر إجراء اختبار لنفسك هو أفضل طريقة لتأكيد ما إذا كنت قد أصبت بالفيروس أم لا، وكذلك فإن البحث عن علامات منبهة لـ كوفيد-19 يعد أيضًا طريقة سهلة وسريعة لاكتشاف ذلك، وفقا لموقع "timesofindia".

تحقق من الأعراض

يمنحك اكتشاف العلامات المبكرة للمرض أيضًا وقتًا كافيًا للاستعداد والعزل والحفاظ الأشخاص من حولك.

في حين أن الكثير من حالات كوفيد لا تزال بدون أعراض، فهذه هي الأعراض العامة التي يمكن أن تحدد ما إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بـ كوفيد-19 أم لا.

الكشف عن كوفيد-19 من خلال درجة حرارة جسمك

على الرغم من أن اكتشاف SARs-COV-02 ليس بالمهمة السهلة، نظرًا لأن الأعراض قد تشبه علامات الأمراض الأخرى، وفقًا لتطبيق COVID Symptom Study ، يمكن أن تساعدك درجة حرارة جسمك على تحديد ما إذا كنت مصابًا بالفيروس أم لا.

وفقًا لتطبيق Study ، إذا كانت درجة حرارة جسمك أكثر سخونة من درجة حرارة الجسم المعتادة، فقد تكون علامة على إصابتك بكورونا.

إلى جانب ذلك، يشير التطبيق أيضًا إلى أنك قد تشعر أحيانًا بقشعريرة من الحمى أيضًا.

يشير ارتفاع درجة حرارة الظهر والصدر إلى الإصابة بفيروس كورونا، وفقًا لتطبيق COVID Symptom Study

وبالمثل ، وفقًا لتطبيق COVID Symptom Study في المملكة المتحدة، يمكن للمرء أن يلمس ويشعر بصدره وظهره لمعرفة ما إذا كان أكثر سخونة من المعتاد.

يمكن أن يعني ارتفاع درجة الحرارة في الظهر والصدر أنك مصاب بالفيروس.

الأعراض الأكثر شيوعًا لـ كوفيد-19

مع ظهور فيروس كورونا، كان الناس يعانون من نطاقات مختلفة ومتنوعة من الأعراض.

على الرغم من أن القائمة استمرت في الزيادة والتوسع، إلا أن الأعراض الأكثر شيوعًا تظل كما هي.

في مثل هذه الأوقات، نلاحظ الأعراض الأكثر كلاسيكية لـ COVID-19 ، وذلك للكشف عن الفيروس في مرحلة مبكرة.

فيما يلي بعض الأعراض الأكثر شيوعًا.

- حمى

- سعال جاف

- التهاب الحلق

- سيلان الأنف وانسدادها

- ألم في الصدر وضيق في التنفس

- إعياء

- عدوى الجهاز الهضمي

- فقدان حاسة الشم والتذوق

خطوات يجب اتخاذها

إذا كانت نتيجة الاختبار إيجابية لـ COVID-19، فيجب عليك اللجوء إلى شرب الكثير من السوائل.

بالإضافة إلى عزل نفسك عن بقية العالم، يجب عليك مراقبة نظامك الغذائي.

استشر أطبائك بشأن مسكنات الألم التي يمكنك تناولها في مثل هذه الأوقات، حيث تشير التقارير إلى أن بعض الأدوية يمكن أن تجعل فيروس كورونا أسوأ.