له أضرار.. 9 آثار جانبية تحدث لك عند الإفراط في تناول الخبز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

الخبز من الأطعمة الرئيسية على مائدة الطعام يوميا، إلا أن الإفراط فى تناوله يسبب العديد من المشاكل الصحية للجسم مثل الإصابة بمرض السكري، وزيادة الوزن، واضطرابات الجهاز الهضمي، وفقا لما ذكره موقع "flabfix".

- زيادة خطر الإصابة بالسكري

يحتوي الخبز على الكثير من السكر، لذا فأن الإفراط في تناوله يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

وعندما ترتفع مستويات السكر في الدم، يتم إطلاق الأنسولين الزائد في مجرى الدم، ما يجعل من الصعب التحكم في مستويات السكر، لذلك يفضل على مرضي السكري الابتعاد عن تناول الخبز.

- الشعور بالجوع كثيرا

وبسبب احتوائه على نسبة عالية من الكربوهيدرات، وجدت إحدى الدراسات أن تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والكربوهيدرات تؤدي إلى زيادة الشعور بالجوع، ما يتسبب في تناول الكثير من الأطعمة.

- زيادة الوزن

نظرا لأن الخبز يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، يساعد على زيادة الوزن بشكل كبير، لذا عليك استبدال الخبز بالأطعمة الغنية بالكربوهيدرات الصحية مثل دقيق الشوفان.

- الاكتئاب

تظهر الأبحاث أن هناك صلة بين الإكثار من استهلاك الكربوهيدرات مثل الخبز الأبيض والاكتئاب، خاصة عند النساء بعد انقطاع الطمث، حيث يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الخبز إلى عدم السيطرة على هرمونات الجسم، ما يتسبب في الشعور بالتقلبات المزاجية والإرهاق وأعراض الاكتئاب الأخرى.

- الإصابة بحساسية القمح

يؤدي تناول الكثير من الخبز إلى الإصابة بحساسية القمح الذي تشمل الأعراض مثل: الإمساك وفقدان الوزن المفاجئ أو زيادة الوزن، الإسهال المزمن، فقر الدم.

- اضطرابات الجهاز الهضمي

يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الخبز إلى الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي أو مايعرف بمرض السلياك وهو اضطراب في المناعة الذاتية يساعد على تلف الأمعاء الدقيقة.

- الإصابة بمتلازمة الأمعاء

إذا كنت تعاني من مشاكل في الهضم أو متلازمة القولون العصبي، فمن الأفضل الابتعاد عن تناول الخبز، حيث قد يكون المحتوى العالي من الفركتان والجلوتين في خبز القمح من الأمور التي تتسبب في الإصابة بمتلازمة الأمعاء والتي تتمثل أعراضها مثل: آلام البطن، الانتفاخ، الإسهال، الإمساك.

-منخفض في العناصر الغذائية الأساسية

الخبز ليس مغذيًا مثل الخضروات ودقيق الشوفان والبطاطس والأرز، فضلا عن أنه لايحتوي على الأحماض الأمينية والمعادن الهامة التي تساهم في بناء وتقوية عضلات الجسم.

- ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار

أظهرت الدراسات أن خبز القمح يمكن أن يساعد في ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار في الجسم بنسبة 60٪ خلال 12 أسبوعًا، مايؤدي إلى خطر الإصابة بأمراض القلب.