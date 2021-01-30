كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 يناير 2021 07:34 مساءً - تسعى المرأة العربية بشكل دائم الى الحصول على مظهر متألق وطلة أنثوية جذابة في كل الأوقات. ولأن أحمر الشفاه هو الركيزة الأساسية في كافة أساليب المكياج، فلا بد من البحث عن خيارات روج ذات الجودة العالية التي تدوم طويلاً وتوفر للشفاه تغطية غنية رائعة. ولذلك، نرصد لك في هذا المقال، مجموعة خيارات أحمر شفاه فخمة للمرأة العربية، لتختاري من بينها ما يعجبك.



Bobbi Brown Luxe Matte Lip Color in Rebel Rose

Bobbi Brown Luxe Matte Lip Color



يتميز أحمر الشفاه هذا من بوبي براونBobbi Brown ، بلونه التوتي الجذاب الذي يتناغم بشكل خاص مع بشرة المرأة العربية، التي غالباً ما تكون إما حنطية أو زيتونية أو سمراء، إضافة الى تركيبته التي تدوم لساعات طويلة، حيث يظل ثابتاً طوال النهار والليل على شفتيك من دون أن يسيل أو يتلطخ.

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MAC Retro Matte Lipstick in Ruby Woo

MAC Retro Matte Lipstick in Ruby Woo



يتمتع هذا الروج الأحمر من ماك Mac بشهرة واسعة بين النساء وخبراء المكياج على حد سواء، نظراً الى أنه يناسب جميع ألوان البشرة، لا سيما البشرة السمراء، فلونه الغني يعمل على إبراز الشفاه وتعزيز حجمها بشكل طبيعي، كما يجعل الأسنان أكثر بياضاً.

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NARS Audacious Lipstick in Deborah

NARS Audacious Lipstick in Deborah



لقد تم تصميم أحمر الشفاه هذا من علامة نارس Nars، خصيصاً لذوات البشرة السمراء، فلونه الشوكولاته البني الكريمي مع لمسة نهائية فائقة اللمعان، تجعله من أفضل الخيارات لجعل هذا اللون من البشرة أكثر جاذبية وجمالاً. كما أنه غني بالمكونات التي تعمل على تغذية وترطيب الشفاه وتنعيمها، فضلاً عن لونه الكريمي الغني والمكثف الذي يوفر للشفاه تغطية رائعة.

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Fenty Stunna Lip Paint Longwear Fluid Lip Color in Unlocked

Fenty Stunna Lip Paint Longwear Fluid Lip Color in Unlocked



يعد أحمر الشفاه هذا من فنتي Fenty، من أفضل خيارات أحمر الشفاه للمرأة العربية، ولا سيما تلك التي تمتلك بشرة سمراء، نظراً الى أنه لون نابض بالحياة، أنثوي، وجريء، ويجعل البشرة السمراء أكثر سطوعاً وجاذبية. وكون لونه غنياً جداً وكثيفاً، فإن تمريرة واحدة منه على الشفاه كافية للحصول على تغطية مثالية.

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Chanel Rouge Allure Luminous Intense Lip Colour in Melodieuse

Chanel Rouge Allure Luminous Intense Lip Colour in Melodieuse



المرجاني هو أحد ألوان الأرواج التي تبدو مذهلة على بشرة المرأة العربية، لذلك لا تترددي في تجربة أحمر الشفاه هذا من شانيل، الذي يعد من أنواع أحمر الشفاه الفاخرة التي بإمكانك الاتكال عليها للحصول على مظهر شفاه مثالي لا تشوبه شائبة. فتركيبته الكريمية الغنية التي توفر لك لمسة نهائية من الساتان جعلته الخيار الأمثل لأي امرأة عربية.

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