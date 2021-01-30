غضب أولياء الأمور بسبب مصروفات المدارس الخاصة: «عيالنا مراحوش علشان ندفع»

القاهرة - سمر حسين - ماما

خلال الفترة الماضية وتحديدًا مع نهاية شهر ديسمبر الماضي، تفاقمت الأزمة بين أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة وبين أصحابها، بسبب مطالب المدارس بسداد القسط الثاني من المصروفات الدراسية قبل بداية الفصل الدراسي الثاني.

ولم تكن أزمة المصروفات الدراسية جديدة، حيث أنه منذ عدة أشهر قامت مديرة مدرسة بتذنيب طالبة تدعى سلمى عمر لمدة 4 ساعات، حيث أجبرتها على عدم التحرك وأن تحمل حقيبتها على ظهرها، بسبب عدم استكمال دفع مصاريف المدرسة.

ماجدة: مفيش تعليم وكمان هندفع فلوس؟

استنكرت ماجدة طه، ربة منزل وولية أمر طالبة بالمرحلة الإعدادية في إحدى مدارس منطقة أكتوبر، مطالب المدارس بسداد المصروفات، قائلة: «اتبعت لينا جواب باستكمال مصروفات الفصل الدراسي الثاني، وأن آخر ميعاد للتسديد أول الشهر».

وتابعت: «الأولاد أصلا لو الدراسة رجعت مش هيروحوا المدرسة، يبقى بيطالبوا بإيه؟، فين الخدمة التعليمية اللي بتتقدم للطلبة؟، احنا لسه مدخلناش الترم التاني».

سمية: مفيش مراعاة لظروف أولياء الأمور

قالت سمية حسن، طبيبة، وولية أمر لثلاث طلاب بمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية: «أنا عندي 3 أولاد، ومصاريف مدرسة أولادي في الزمالك في الترم الواحد للطالب 7 آلاف جنيه، يعنى القسط 3 آلاف جنيه، هنجيب منين كل ده في ظل أزمة كورونا».

وأضافت: «أولادنا مش بيروحوا المدرسة في ظل كورونا والمذاكرة كلها أونلاين، أنا طلبوا مني القسط الثاني من آخر شهر 11، وكمان النتيجة محجوبة لحد دفع القسط الثاني».

كما قدّم أولياء الأمور العديد من الشكاوى، بالإضافة للاستغاثات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بشأن استغلال المدارس الخاصة.

عبير أحمد: مطالب المدارس بسداد مصروفات الترم التاني غير مقبولة

استنكرت عبير أحمد، مؤسس ائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، طلب المدارس الخاصة تسديد رسوم القسط الثاني للمصروفات من أولياء الأمور، قبل أن يتم البدء في الفصل الدراسي الثاني.

وأوضحت قيام أغلب المدارس الخاصة بمخاطبة أولياء الأمور بسداد رسوم القسط الثاني من المصروفات منذ شهر ديسمبر الماضي وتحذيرهم في حالة التأخير: «احنا مدخلناش لسه أصلا في الفصل الدراسي الثاني علشان المدارس تيجي تطالب من شهر وأكثر سداد القسط الثاني، والطلاب قاعدين في البيت في ظل جائحة كورونا، يبقى المفروض نراعي ظروف بعض وكمان مبدأناش الفصل الدراسي الثاني أساسًا، يبقى إزاي المدارس تطالب بسداد رسوم القسط الثاني، مفيش أي مبرر ولا عذر لهذه الطريقة الغير مقبولة».

عبير: شوفولكم حل مع المدارس الخاصة

وطالبت «عبير»، مجلس النواب عامة ولجنة التعليم في البرلمان خاصة، بالتدخل للحد من استغلال المدارس الخاصة لأولياء الأمور وعدم مراعاة ظروفهم، وكذلك الالتزام بمطالبة القسط الثاني في الفصل الدراسي الثاني وليس منذ شهر وأكثر، ووضع رقابة عليهم، موجه حديثها للبرلمان: «شوفولكم حل مع المدارس الخاصة».