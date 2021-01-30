معلومات عن إنجي كيوان صاحبة الإطلالات الجريئة التي ظهرت مع عمرو دياب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«يوم قضيناه مع عمرو دياب.. الأسطورة»، هكذا علقت المذيعة إنجي كيوان، على صورة نشرتها عبر حسابها بـ إنستجرام، حيث ظهرت خلالها مع الهضبة عمرو دياب أثناء تواجده في إمارة دبي، وما أن نشرت الصورة حتى انهالت عليها التعليقات: «استمتعي حبيبتي.. حبيبت الصور.. يا هضبة.. الأسطورة».

ويرصد «هن» أبرز المعلومات عن الإعلامية إنجي كيوان، التي وصفت الهضبة عمرو دياب بـ«الأسطورة».

من هي الإعلامية إنجي كيوان

- إعلامية مصرية ولدت في الإسكندرية ومقيمة في دبي حاليا.

- تخرجت في الجامعة الأمريكية بدبي.

- كانت تهوي التمثيل من صغرها واشتهرت بين أفراد أسرتها بلقب «أمينة رزق»، كما ظلت تقلد الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري.

- متزوجة من إعلامي تعرفت عليه في أبو ظبي، ولديها ابن واحد.

- شاركت في تقديم برنامج «قعدة رجالة» مع خالد سليم ونيكولا معوض وقيس نجيب.

- شاركت في تقديم حفل بطولة العالم للإسكواش للسيدات في مدينة الجونة.

- تألقت الإعلامية إنجي كيوان، أثناء مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائى خلال دورته الرابعة، لكنها ظهرت بإطلالة جريئة إذ ارتدت فستانا عاري الظهر، كما تعرضت للانتقادات في وقت سابق، بعدما ارتدت بدلة ذهبية لامعة، تكونت من جاكيت دون توب أو غيره وبنطلون لامع.

- يتابعها عبر حسابها على «إنستجرام» أكثر من 273 ألف متابع.

- خضعت لجلسة تصوير وهي تمثل المنتخب المصري، أثناء مشاركته في بطولة كأس العالم 2018 للمرة الثالثة.

عمرو دياب يثير الجدل

وكان الفنان عمرو دياب أثار الجدل خلال رحلته في دبي، إذ انتشرت له صورة برفقة فتاة تدعى «كارولينا»، وتعمل عارضة أزياء، وبلوجر مهتمة بأخبار الموضة والتجميل ورحلات السفر حول العالم، ووصفته وقتها بأنه أفضل مطرب في العالم. ومن ثم ظهرت معه الفاشونستا الكويتية، روان بن حسين، بصحبة الهضبة الفنان عمرو دياب، خلال تواجدهما في دبي، ونشرت مقاطع فيديو وهم يحتفلون بعيد ميلاد إحدى صديقاتها، برفقة الهضبة.