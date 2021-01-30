صور وكلمات مؤثرة.. مها الصغير تنعى والدها: الحياة توقفت

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بكلمات مؤثرة، نعت الإعلامية مها الصغير رحيل والدها خبير التجميل العالمي محمد الصغير، إذ نشرت مجموعة من الصور تجمعهما عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ونشرت «مها» رسالتها المؤثرة قائلة: «وكأن يا روحي ونور عيني الدنيا توقفت عن الدوران في اللحظة التي اغمضت فيها عينك للمرة الأخيرة.. رجل محمد الصغير.. أبي بطلي الأوحد واستقامة ظهري.. نسألكم الفاتحة والدعاء».

وتفاعل معها متابعوها وأصدقاؤها من الوسط الفني بالدعاء بالرحمة والمغفرة له، ومنهم الفنانة درة ورشا شيحة وياسمين غيث ولطيفة والكاتب أحمد مراد.

كما كشفت «الصغير» عن آخر كلمات والدها إليها، إذ نشرت عبر خاصية القصص المصورة «ستوري» قائلة: «آخر كلمة قالها لي.. أنا مبسوط»، وتابعت: «وأنا بقول لأن النعم لا تدوم رحل أبي».

وفاة خبير التجميل محمد الصغير

ورحل خبير التجميل العالمي محمد الصغير عن عالمنا، صباح أمس، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، داخل أحد مستشفيات القاهرة، وشارك في تشييع جثمانه الفنان أحمد السقا، زوج مها الصغير، وعدد من الفنانين بينهم الفنان أمير كرارة، والمخرج عمرو عرفة، والمطرب أبو.

ودخلت ابنته الإعلامية مها الصغير في حالة انهيار أثناء مراسم دفن والدها في مقابر الأسرة، اليوم الجمعة، وظلت مها تقرأ آيات من القرآن على روح والدها، وهي في حالة انهيار تام، ودخلت أيضًا الفنانة ماجدة زكي، والمخرجة ساندرا نشأت في نوبة بكاء شديد، في أثناء مراسم الدفن.

وخلال فترة مرضه كانت ابنته تستغيث بالدعاء لشفاء والدها، وظلت تعبر «مها» عن حزنها تجاه مرض والدها، بالإضافة إلى استرجاع عدد من القصص والحكايات بينهم، كان أبرزها هو قصة حب والدها محمد الصغير ووالدتها ملكة العلايلي.