طبيب يوضح أسباب تأثير كورونا على خصوبة النساء

القاهرة - سمر حسين - صحة

تزداد نسب الإصابات بفيروس كورونا بين الرجال أكثر من النساء، وأوضحت دراسة حديثة أن الرجال أكثر إصابة بفيروس كورونا من النساء، ويرتبط ذلك بقوة جهاز المناعة عند النساء أكثر من الرجال، ويتساءل البعض عن تأثير الفيروس التاجي على خصوبة الرجال والنساء.

وأوضح الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، أن فيروس كورونا يؤثر على كل أعضاء الجسد بما فيها التأثير على خصوبة الرجال والنساء على حد السواء، وذلك أثناء مداخله هاتفية له ببرنامج «مساء DMC» والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية «DMC».

فؤاد عودة: علاقة طردية بين تركيز الفيروس واحتمال إصابة الأعضاء التناسلية

أوضح فؤاد عودة، أثناء حديثه لـ «هُن»، يوجد ثلاثة أنواع للمصابين بفيروس كورونا منهم من تظهر عليه أعراض خفيفة وخطيرة وكلما كان تركيز الفيروس أكبر في جسم الإنسان، زادت الأعراض لأكثر من 6 أشهر.

وأضاف أن هناك 73% من المصابين تظهر عليهم بعض الاعراض مثل أوجاع الرأس، والعضلات، الإرهاق، كلما زادت احتمالية إصابة أعضاء الجهاز التناسلي للرجال والنساء.

وأكد أن حصول المريض على الأدوية، تساعده على مقاومة الفيروس والأعراض الجانبية.

أسباب تأثير فيروس كورونا على خصوبة النساء

وأشار «فودة»، إلى أن فيروس كورونا يسبب خصوبة للنساء، حيث يرتبط بطبيعة جسم المرأة التي تساعد على تغلغل الفيروس، ويزيد عدد الخلايا الفيروسية التي تكون في المبايض، وكلما كان جهاز المناعة عند المرأة ضعيف يزيد من التأثير على الخصوبة، مؤكدا أنه على المرأة الحصول على كمية من الفيتامينات والخضوع لفحوصات باستمرار مثل فيتامين b12.

أعشاب تساعد على تقوية المناعة ومحاربة كورونا

القرفة والكافور

تعد القرفة والكافور من الأعشاب التي تساعد في الوقاية من فيروس كورونا، عن طريق تبخيرها أو رشها في المكان أو دهنها على الكمامة، مثل نباتات الكينا أو الكافور أو القرفة التي تتحول خلاصتها إلى زيوت تقي من فيروس كورونا.

كما يمكن تناولها بالطريقة التقليدية عن طريق الأكل والشرب.

البصل الأخضر والثوم والتفاح الأخضر

أن مادة الكرستين الموجودة في البصل الأخضر والثوم الأخضر والتفاح الأخضر يساعد تناولها في العلاج من فيروس كورونا، بالإضافة إلى الزنجبيل والعرق سوس.