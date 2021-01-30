صاحبة الابتسامة الجميلة.. صور نادرة لمهندسة الجونة ضحية «السرعة جنونية»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تعاطف معها الكثير بمجرد إعلان خبر وفاتها المأساوي، وعلى الرغم أنها ليست شخصية شهيرة إلا أن حظيت بعدد لا يحصى من دعوات الرحمة لروحها، فهي عروس السماء كما أطلق عليها أصدقاؤها الذين يطالبون بالقصاص من المتسبب في وفاتها وهو نجل رجل أعمال شهير كان يقود سيارته بسرعة جنونية كلفت حياة مهندسة الديكور ماي جايد.

حق ماي جايد، هاشتاج أطلقه رواد السوشيال ميديا، خلال الأيام الأخيرة يسرد فيه تفاصيل الحادث الأليم والذي راح ضحيته مهندسة الديكور ماي جايد، في طريق الجونة.

تحولت صفحات رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأقارب «مي» إلى دفتر التعازي، يرثون فيه فقيدتهم التي غادرت روحها نتيجة استهتار القاتل، مع بعض الصور القديمة والنادرة لـ ماي جايد.

دائمة الابتسامة

تبارى محبو «مي» في تعديد محاسن أخلاقها وصفاتها الجميلة، فكتبت أحدهم: «مي جايد زميلتي ودفعتي .. كانت طوال الـ 5 سنين دراسة دائمة الابتسامة ورقيقة وهادية .. ماتت في حادثة وحقها لسه مرجعش».

وقالت إحدى صديقاتها: «ما زلت لا أصدق، أكثر شخص مبتهج قابلته في حياتي.. جميل من الداخل و الخارج.. لن أنساك أبدا.. وداعا يا صديقتي العزيزة.. يبارك الله روحك الجميلة».

صور نادرة

تفاصيل حادث ماي جايد

وكانت «دينا إسكندر» ابنة عمة الضحية، التي روت تفاصيل الحادث الأليم، قائلة: «‎يمكن هي مشيت عشان تعلمنا المسؤولية شوية.. حبيبتي كانت دائما تقولنا خلوا بالكوا متسوقوش بسرعة.. ‎معقول هي اللي تروح هدر كده في حادثة عربية.. ‎ربنا يرحمك يا ماي، ويصبرنا ويقدرنا نجيبلك حقك المرة دي، ‎عشان أنتي واحده من الناس اللي ماينفعش حقها».

وأكدت أنه جرى تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 2001/2021 جنح أول الغردقة، وجرى حبس الشاب المتسبب في الحادث 15 يوما على ذمة التحقيق.

من هي ماي جايد؟

تدعى ماي إسكندر جايد

تبلغ من العمر 43 عامًا.

مهندسة ديكور.

- شريكة في مشروع «استوديو فينتونو» متخصص في تصميم الديكورات.

- كانت في مهمة عمل بالغردقة، قبل الحادث.