كورونا اليوم: هل يمكن الإصابة بسلالتين من الفيروس في وقت واحد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي:

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ حوالي أكثر من عام على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

كيف تحدد العلامات المبكرة في المنزل؟

يعتبر إجراء اختبار لنفسك هو أفضل طريقة لتأكيد ما إذا كنت قد أصبت بالفيروس أم لا، وكذلك فإن البحث عن علامات منبهة لـ كوفيد-19 يعد أيضًا طريقة سهلة وسريعة لاكتشاف ذلك، وفقا لموقع "timesofindia".

الكشف عن كوفيد-19 من خلال درجة حرارة جسمك، وفقًا لتطبيق Study ، إذا كانت درجة حرارة جسمك أكثر سخونة من درجة حرارة الجسم المعتادة، فقد تكون علامة على إصابتك بكورونا، إلى جانب ذلك، يشير التطبيق أيضًا إلى أنك قد تشعر أحيانًا بقشعريرة من الحمى أيضًا، يشير ارتفاع درجة حرارة الظهر والصدر إلى الإصابة بفيروس كورونا، وفقًا لتطبيق COVID Symptom Study، وبالمثل ، وفقًا لتطبيق COVID Symptom Study في المملكة المتحدة، يمكن للمرء أن يلمس ويشعر بصدره وظهره لمعرفة ما إذا كان أكثر سخونة من المعتاد.

هل تقضي اللقاحات على كوفيد-19؟

وفقا لصحيفة " express" البريطانية، توفر معظم اللقاحات المتاحة، بإمكانياتها الكاملة، الحماية من 90 إلى 95 بالمائة من الحالات، على هذا النحو، فهي توفر درجة عالية من المناعة، لكنها لا تضمن الحماية من جميع الحالات.

يتطلب القضاء على كورونا في جميع البلدان تقليل وجود مرض معين إلى الصفر، يعتقد الخبراء أن عدوى الفيروس ستخلق حواجز أمام القضاء عليه، حيث لا يزال بإمكانه السفر بين البلدان بسهولة، وقال والتر أورينستين، المدير المساعد لمركز إيموري للقاحات في أتلانتا بالولايات المتحدة، إنه سيصاب "بالصدمة" إذا قضى العالم على كوفيد-19، في إشارة إلى صعوبة حدوث ذلك في الوقت الحالي، كما تنبأ أحد النماذج المنشورة في المجلة العلمية The Lancet بأن التخلص من الفيروس يتطلب تطعيمًا بنسبة 100٪ على مستوى العالم.

هل يمكن الإصابة بسلالتين في وقت واحد؟

سجل العلماء البرازيليون حالات الإصابة بسلالتين من فيروس كورونا في آن واحد لدى أهالي ولاية ريو- غراندي- دو- سول البرازيلية.

وقالت وكالة "رويترز" البريطانية إن المقصود بالأمر هما برازيليان يبلغان من العمر 30 عاما تقريبا أصابهما شكلان خفيف ومتوسط الخطورة من الطفرتين البرازيليتين من فيروس كورونا، وفقا لما ذكره موقع " روسيا اليوم"، فيما لا يستطيع الخبراء التنبؤ في مستقبل إصابات المرضى بالسلالتين في وقت واحد.

نقص هذا الفيتامين قد يتسبب بموت مصابي كورونا

أشارت تقارير إلى أن نقص فيتامين "K" يمكن أن يتسبب بمضاعفات تصل لدرجة الموت لدى الأشخاص المصابين بفيروس كورونا.

أشار فريق من العلماء من هولندا وبلجيكا إلى الأهمية المزدوجة لهذا الفيتامين خلال الإصابة بفيروس كورونا، وفق ما ذكر موقع " سبوتنيك".