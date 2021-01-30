فيروس كورونا: هل تقضي اللقاحات على كوفيد-19

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أصاب كوفيد-19 مئات الملايين من الناس حول العالم، وقتل أكثر من مليوني شخص، مما جعله من بين أكثر الأوبئة فتكًا في التاريخ.

ويبقى السؤال.. هل يمكن للقاحات القضاء على كوفيد-19 ، وكم من الوقت ستستغرق؟، هذا ما نستعرضه وفقا لصحيفة " express" البريطانية.

هل يمكن للقاحات القضاء على كوفيد -19؟

كانت الموافقة على بعض اللقاحات مثل فايزر وموديرنا وأكسفورد مهم للغاية في زمن تفشي فيروس كورونا.

توفر معظم اللقاحات المتاحة، بإمكانياتها الكاملة، الحماية من 90 إلى 95 بالمائة من الحالات.

على هذا النحو ، فهي توفر درجة عالية من المناعة، لكنها لا تضمن الحماية من جميع الحالات.

يتطلب القضاء على كورونا في جميع البلدان تقليل وجود مرض معين إلى الصفر، يعتقد الخبراء أن عدوى الفيروس ستخلق حواجز أمام القضاء عليه، حيث لا يزال بإمكانه السفر بين البلدان بسهولة.

قال والتر أورينستين، المدير المساعد لمركز إيموري للقاحات في أتلانتا بالولايات المتحدة، إنه سيصاب "بالصدمة" إذا قضى العالم على كوفيد-19، في إشارة إلى صعوبة حدوث ذلك في الوقت الحالي.

وأضاف: "سأفاجأ برؤية القضاء الفعلي على هذا الفيروس الآن بعد أن أصبح في جميع أنحاء العالم، سأصاب بالصدمة، بالنظر إلى مدى العدوى".

تنبأ أحد النماذج المنشورة في المجلة العلمية The Lancet بأن التخلص من الفيروس يتطلب تطعيمًا بنسبة 100٪ على مستوى العالم.

ما يمكن أن يأمل فيه الناس هو "تثبيط انتقال العدوى" وفقًا لراجيف فينكايا، رئيس شركة اللقاحات بشركة Takeda Pharmaceutical Co.

وقال فينكايا لصحيفة Japan Times ، إن الأمر سيستغرق وقتًا لتحقيق ذلك، لكن المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة قد تشهدان فرقًا بحلول منتصف عام 2021، سوف يستغرق الأمر وقتًا للوصول إلى مستوى كافٍ من المناعة التي يحركها اللقاح قبل أن نبدأ في تثبيط انتقال العدوى، الجداول الزمنية ستبدو مختلفة كثيرًا بالنسبة للبلدان الأخرى".

في الوقت الحالي، قادت الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الطريق في تسليم اللقاح المتداول.

لم يحالف الحظ البعض الآخر، حيث يتوقع الخبراء أن العديد من البلدان الفقيرة سيتعين عليها التعامل مع قلة توافر اللقاحات.

قد تضطر الدول الأفريقية إلى الانتظار "أسابيع إن لم يكن شهورًا" للحصول على اللقاحات التي وافقت عليها منظمة الصحة العالمية، وفقًا لمسؤولين في القارة.

حذر رئيس منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس جيبريسوس، من أن الدول الفقيرة ستدفع مقابل ما تقوم به الدول الأكثر ثراءً من تخزين اللقاحات.