اللون الأزرق بكل تدرجاته في عروض الأزياء العالمية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 يناير 2021 04:34 مساءً - نجد اللون الأزرق منتشراً بكثرة في عروض الأزياء وبدرجات مختلفة ومتنوّعة، وقد اختيرت إحدى درجاته لتكون اللون الرسمي للعام 2020.

شاهدي اجمل موديلات أزياء بـ اللون الازرق بطل تدرجاته ومن أشهر الماركات العالمية التي حضرت خلال عروض الأزياء.



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الأزرق الكلاسيكي



MSGM



هو لون العام 2020، لكنّه لم يتواجد كثيراً في مجموعات المصمّمين إلا في أسبوع نيويورك للموضة. هذا اللون يذكّر بسماء المساء اللامتناهية.

هو لون عميق وحيويّ من درجات الأزرق شديد التنوّع، ورغم أنّه ينضح هدوءاً ككلّ درجات الأزرق، إلا أنّه غنيّ بالاحتمالات.

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الأزرق الحقيقي



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Vivienne Westwood





هو لون داكن وسطي، بين أكثر درجات الأزرق حيويّة في اتجاهات موضة الأزرق في خريف 2020 وبين الدرجات الكحليّة الداكنة. هذا اللون البارد اعتبرته بانتون لوناً وفيّاً ودائماً.

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الأزرق القوي

Carolina Herrera





الأزرق القويّ هو أكثر لون مشرق في باليت ألوان خريف وشتاء 2020-2021، وقد استخدمه المصمّمون بطرق لعوبة ومبتكرة، ما يعزّز وصف بانتون له على أنّه لون واثق بنفسه.





نصائح لارتداء اللون الأزرق

OSCAR DE LA RENTA



- إذا كنت تبحثين عن طلّة مفذلكة، امزجي الأزرق مع الأسود؛ لأنّ اللون الأسود يمتاز بالحدّة، فيؤطر اللون الأزرق بكلّ أناقة.

- الحليّ الفضّيّة تتلاءم مع اللون الأزرق وتبرز أناقته ورقّته.

- يمكنك ارتداء عدّة نغمات من اللون الأزرق لطلّة ناعمة.

- الحليّ الذهبيّة تملك بريقاً يتناقض مع هدوء الأزرق، ما يساعدك على تحقيق طلّة مبتكرة آسرة.

- امزجي الأزرق مع الأبيض لطلّة تذكّر بنسمات الصيف العليلة.

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