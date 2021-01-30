موديلات جمبسوت موضة ربيع 2021

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 يناير 2021 04:34 مساءً - في ثلاثينيات القرن الماضي، قدّمت المصمّمة إلسا سكياباريللي تصاميم جمبسوت راقية استطاعت أن تشكّل حديث الساعة آنذاك، رغم أن قلّة من السيدات تجرأن على ارتدائها. وفي أربعينات القرن الماضي، قدّمت المصمّمة الأميركية فيرا ماكسويل تصميم الجمبسوت بأسلوب عصريّ لاقى رواجاً أكبر. إلا أن هذه القطعة بقيت غريبة بالنسبة إلى الكثيرات حتى أواخر حقبتي الستينيات والسبعينيات، حين بدأت أهم الدور العالمية تتنافس على تقديم الجمبسوت بأساليب مختلف، فرأينا تصميماً رياضياً وآخر مصنوعاً من الجلد وتصاميم أخرى مرصّعة ومطرّزة تناسب السهرات.. ومن أبرز الدور التي بادرت إلى تصميم الجمبسوت في ذلك الوقت، نذكر أوسكار دي لارينتا، كريستيان ديور، إيف سان لوران.. وغيرها. واستمر ظهور الجمبسوت في مجموعات الدور العالمية حتى بات قطعة أساسية في كل موسم جديد.

ولم تكن مجموعات ربيع 2021 بالاستثناء، إذ لم تشكّل خروجاً عن هذه القاعدة، فتضمّنت تصاميم متنوّعة من الجمبسوت ستزيّن خزانتك في الموسم المقبل.



الجمبسوت الأسود



اللون الأسود هو لون كلاسيكي وحيادي، يمكنك أن تتالقي به في مختلف الأوقات والمناسبات. وعندما تختارين جمبسوت باللون الأسود لمشاوير النهار، احرصي على أن يكون القماش بسيطاً وناعماً، تجنّبي الأقمشة اللامعة أو الفخمة مثل المخمل والدانتيل والحرير.. واختاري إكسسوارات عصرية تزيد من حيويّة إطلالتك.

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الجمبسوت الأبيض



ما ذكرناه عن اللون الأسود، ينطبق كذلك على اللون الأبيض. فهذا اللون المنعش والصافي يناسب مختلف مشاويرك، بإمكانك أن تختاري جمبسوت أبيض من قماش الدانتيل لعشاء رسمي أو حتى لسهرة مع الأصحاب. أدخلي إلى هذه الإطلالة إكسسوارات باللون الذهبي لتزيد من إشراقة إطلالتك.



الجمبسوت المطبّع

الجمبسوت المطبّع



تأتي الطبعات على اختلاف فئاتها، منها الورود والعصافير والرسوم الغرافيكية..، لتجعل الزيّ أشبه بلوحة فنيّة مبتكرة. اختاري من مجموعات ربيع 2021 جمبسوت بطبعة الأزهار مثلاً، لتحاكي بإطلالتك أجواء هذا الفصل المنعشة. ولأن الطبعات تكون بارزة في الزيّ، ننصحك باختيار إكسسوارات بألوان حياديّة.

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جبسوت بلون النيود

جبسوت بلون النيود

تعتبر درجة النيود من الدرجات اللونية التي يسهل تنسيقها مع أي لون آخر. وقد لفتتنا في مجموعات هذا الموسم تصاميم الجمبسوت التي جاءت بهذا اللون، والتي تميّزت بقصّاتها المريحة ما يجعلها مناسبة لمشاويرك النهارية. الخيار أمامك واسع لانتقاء الإكسسوار الذي ترغبين بتزيين إطلالتك به، كما أن لوحة الألوان أمامك غنيّة.



جمبسوت للسهرات



استطاع الجمبسوت مؤخراً أن ينافس أفخم فساتين السهرات بفضل التصاميم الغنيّة التي أبدع المصمّمون في تقديمها، سواء من ناحية القماش الذي دخل في حياكة هذه القطعة، من الترتر والدانتيل والمخمل... أو من ناحية القصّة التي مزجت الجرأة بالفخامة. ولتتألقي أكثر في سهراتك، زيّني إطلالة الجمبسوت بقطع مجوهرات فاخرة تضفي لمسة ترف على حضورك.

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