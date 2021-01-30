لجمال بشرتك.. إليكِ أفضل صابون للوجه

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 يناير 2021 04:34 مساءً - اتجهت الكثيرات من النساء للمنتجات الطبيعية لـ العناية بالبشرة؛ حيث تحتوي على مواد ناعمة ومفيدة بدون مواد كيميائية تؤدي إلى تضرُّرها، ولأن ذلك يتطلب منهن البحث المستمر لمعرفة أفضل المنتجات، فقد قررنا أن نساعدهن بجمع أفضل أنواع صابون الوجه مع فوائدها؛ لتتمتعي ببشرة مذهلة.



أنواع الصابون المناسبة للبشرة الدهنية

الصابون المناسبة للبشرة الدهنية



تعاني صاحبات الوجه الدهني كثيرًا من المشاكل المُتعلقة بالدهون الزائدة على البشرة، والتي بدورها تُسبب القلق والازعاج لأصحابها، كما تُسبب انسداد المسام الذى يزيد من انتشار البثور وحب الشباب بالوجه، لذلك يمكنك استخدام عدة أنواع من الصابون المناسب لكِ، أولها صابونة البابايا التي تعمل كمقشِّر لطيف للبشرة يعالج حب الشباب ويعمل على إزالة خلايا الجلد الميت، ويمكنك أيضًا استخدام صابونة الغار التي تُعالج حب الشباب وتخلِّصك من البثور السوداء ومشاكل البشرة الدهنية، كما يتميز صابون الكركم بقدرته على علاج أيّ عدوى جلدية أو طفح جلدي أو حُمْرَة وكذلك حب الشباب، وذلك لاحتوائه على مكوّنات مُهدئة تُساعد على تقليل البُقع والالتهابات، أما صابون الأفوكادو المصنوع من زبدة الأفوكادو الصافية فهو يساعد على ترطيب البشرة الدهنية وتطهيرها بلطف، ويخفف الحكة التي تُصاحب البشرة الدهنية في بعض الأحيان.

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أنواع الصابون المناسب للبشرة الجافة والحساسة

الصابون المناسب للبشرة الجافة والحساسة



قد يؤدي تنظيف البشرة الجافة بمستحضرات غير ملائمة إلى تفاقم مشاكلها، لذا احرصي على تجنُّب استخدام الصابون القاسي على البشرة، والذي يتسبب في تجريد البشرة من الزيوت الطبيعية كصابون الجليسرين الذي يساعد على تشكيل طبقة واقية تحمي البشرة من أضرار الشمس والرياح والعوامل البيئية المحيطة بها، ويمكنك مزجه بأعشابك المفضلة عند الاستخدام، أو استخدمي صابونة زيت الزيتون التي توفِّر أفضل حماية للبشرة الجافة والحساسة، وذلك بملمسها الناعم، ويمكن استخدامها بأمان؛ لأنها مكونة من زيت الزيتون الطبيعي الذي يوفر العديد من الفوائد، مثل تنقية البشرة من الشوائب وعلاج حروق الشمس وترطيب البشرة والحفاظ على رطوبتها وتنظيفها من الأعماق، فضلًا عن إزالة المكياج من على البشرة بفاعلية دون أية أضرار، ولكن يجب عليكِ الحرص عند تجفيف البشرة؛ لأن الفرك القوي للبشرة يساعد في تهيُّج البشرة وإزالة الكثير من الزيوت الطبيعية فيها.



أنواع الصابون المناسبة للبشرة المختلطة

أنواع الصابون المناسبة للبشرة المختلطة



تجمع البشرة المختلطة بين البشرة الدهنية والجافة في الوقت نفسه، فإذا كنتِ تمتلكين بشرة مختلطة فتجنبي استخدام الصابون المخصَّص لإحدى البشرتين؛ وذلك لأنه يزيد الأمر سوءًا، وقومي باختيار الصابون الخاص بالبشرة العادية، والذي سيحقِّق التوازن لبشرتك، ومن أنواع الصابون المناسبة لهذا النوع من البشرة صابونة الشاي الأخضر؛ حيث تُعَدُّ مُقَشِّرًا طبيعيًّا للوجه يقاوم ظهور التجاعيد والبكتيريا المسببة لحب الشباب، كما يعالج التهابات البشرة المختلفة، أو استخدمي صابونة الحليب والعسل التي تساعد على ترطيب البشرة وتهدئتها وتفتيحها وتغذيتها.



يُعَدُّ استعمال الصابون المناسب لتنظيف البشرة عنصرًا أساسيًّا في الحفاظ على صحتها وإشراقها، فاستخدمي -عزيزتي- أفضل أنواع الصابون المناسبة لبشرتك؛ لتتمتعي بنضارة لافتة.

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