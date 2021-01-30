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بسمة وهبة بصحبة عمرو دياب بعد إصابتها بشلل عضلي: بموت فيه (فيديو)

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الإعلامية، بسمة وهبة متابعيها عبر حسابها الشخصي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مقطع فيديو قصير، خلال تواجدها في دبي بصحبة الفنان عمرو دياب. 

وظهرت الإعلامية في مقطع فيديو قصير، قائلة: «النجم الجميل، صاحب الصوت الجميل اللي بحبه وبموت فيه، أحلى صدفة وأحلى مقابلة»، ليرد على الفور، الهضبة: «شكرًا .. أشكرك». 

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، مشيدين بإطلالة الهضبة، واحتفاظه برشاقته رغم تقدم في العمر. 

بسمة وهبة تعاني من مرض نادر 

وكانت الإعلامية بسمة وهبة، فاجأت متابعيها مؤخرًا، بإصابتها بشلل عضلي بسبب خطأ طبي.

ونشرت بسمة مقطع فيديو تفسر فيه ما حدث لها، قائلة: «كنت موجودة في دبي، روحت لدكتورة قالت لي ده قلق وعندك شلل عضلي، عايزة علاج طبيعي وأدوية، ولقت إن مفيش تحسن».

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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