نجمة التيك التوك.. الجدة «آمي» 110 أعوام «لسه الأماني ممكنة»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تمسك بهاتفها المحمول، تضبط زاوية الكاميرا، تفتح حسابها على موقع الفيديوهات الشهير تيك توك، وتبدأ في بث مقاطع الفيديو على متابعيها، نتحدث عن الجدة المعمرة آمي هوكينز، أشهر رواد عالم السوشيال ميديا، رغم تخطيها 110 أعوام.

ملايين المشاهدات تحصدها فيديوهات الجدة آمي، إذ احتفلت وسط عائلتها بعامها الجديد، برفقة أربعة أجيال من عائلتها، في منطقة مونماوث بجنوب ويلز، وأدت أغنية «طريق طويل تيبيراري»، التي تعود إلى الحرب العالمية الأولى، وتحولت إلى موسيقى عسكرية، وفق موقع «ذا صن».

الجدة آمي تحتفل بعيد ميلادها 110

لم تكن الجدة وحدها التي تخطت المائة عام بين أفراد عائلتها، إذ احتفلت شقيقتها ليليان هوكينز، مؤخرا بعيد ميلادها رقم 102، وقالت ابنة آمي، روزماري موريس، التي تبلغ من العمر 73 عاما، إن والدتها تقضي أيامها في الحياكة والتطريز.

تقول ابنتها: «لا تزال والدتي آمي في حالة جيدة للغاية وسعيدة، فضلًا عن عدم ذهابها للأطباء».

تزوجت الجدة آمي، من كاتب يدعى جورج هوكينز، عام 1937، وعاشت في نيويورك طوال الحرب العالمية الثانية، حيث عملت خلالها كمراقب حريق داخل حيها، وقبل زواجها كانت راقصة تتجول في البلاد مع فرقة الرقص الخاصة بها.

عاشت آمي برفقة أسرتها، إذ كان والدها يعمل وكيل تأمين ووالدتها ترعها وهى وشقيقتها ليليان، وكانت عمتها تدير منزلًا داخليًا للبحارة الذين وصلوا إلى الميناء من الخارج. ولدى آمي العديد من الأحفاد إذ تعيش مع مختلف الأجيال حاليًا في منزلهم وتستمتع بأحاديثهم المختلفة بإختلاف الأعمار.

وتعتبر منصة تيك توك، هي شبكة اجتماعية، لمشاركة مقاطع الفيديو المصورة، والتي تتراوح مدتها من 3 ثوان إلى دقيقة والتي يقبل عليها ملايين من المستخدمين.