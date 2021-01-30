أحدث ظهور لـ عمرو دياب برفقة إعلامية في دبي: يوم مع الأسطورة (صورة)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«يوم قضيناه مع عمرو دياب.. الأسطورة»، هكذا علقت المذيعة إنجي كيوان، على صورة جمعتها بالفنان عمرو دياب في أحدث ظهور له على تطبيق إنستجرام، أثناء تواجده في إمارة دبي.

وتفاعل معها متابعوها في التعليق على الصور: «استمتعي حبيبتي.. حبيبت الصور.. يا هضبة.. الأسطورة».

ويذكر أنه قبل أيام احتفل الفنان عمرو دياب بعيد ميلاد سيدة الأعمال السورية ريم أبو سمرة، إذ نشرت صورا ومقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وظهر الهضبة في حفل عيد ميلاد، وهو يقبلها ويحتفل بها.

عمرو دياب يثير الجدل مع فتاتين

وكان الجدل أثير حول الفنان عمرو دياب خلال رحلته في دبي، إذ انتشرت له صورة برفقة فتاة وهي تحتضنه، ووصفته وقتها بأنه أفضل مطرب في العالم.

الصورة التي طرحت عدد من التساؤلات حول علاقتهما العاطفية، خاصة أن الفتاة لم تكن معروفة، وبالبحث اتضح أنها تدعى «كارولينا»، وتعمل عارضة أزياء، وبلوجر مهتمة بأخبار الموضة والتجميل ورحلات السفر حول العالم، ومتزوجة ولديها طفلة.

وعقب حالة الجدل ردت كارولينا زوبروفا، ملكة جمال لاتفيا، على أحد المتابعين الذي علق لها عن وجود علاقة عاطفية بينهما قائلًا: «نظن أن هناك علاقة عاطفية تجمعك بعمرو دياب»، لترد عليه ملكة جمال لاتفيا قائلة: «أنا أعلم أنه جذاب، ولكن أنا فتاة جيدة ومتزوجة».

وعقب الصورة المثيرة بأيام، ظهرت الفاشونستا الكويتية، روان بن حسين، بصحبة الهضبة الفنان عمرو دياب، خلال تواجدهما في دبي، ونشرت مقاطع فيديو وهم يحتفلون بعيد ميلاد إحدى صديقاتها، برفقة الهضبة.

وروان حسين هي فاشونيستا كويتية، ولدت في 30 ديسمبرعام 1996، بالكويت، وتحمل الجنسية الكويتية والأردنية، كما أنها تدرس القانون بلوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي أيضًا مدونة وناشطة في مجال الموضة على مواقع التواصل الاجتماعي، يتابعها أكثر من 3 ملايين شخص على «إنستجرام».