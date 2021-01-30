«مسلسل لؤلؤ» يقلب أوجاع المطلقات: ده الوش الحقيقي للرجالة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تلجأ السيدات في كثير من الأحيان إلى الدراما للترويح عن النفس وخلق حالة مزاجية صافية تعوضهن عن مشاق الحياة، ولكن أحيانا تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن وتصبح تلك الأعمال الدرامية سببا في تعكير المزاج، وهو ما حدث في مسلسل «لؤلؤ» حيث جسد محمد الشرنوبي دور شاب يدعى «بودا»، يوهم الفنانة مي عمر بطلة المسلسل بحبه لها للاستيلاء على أموالها، لتعيد القصة أوجاع الأمهات المطلقات، مع الخيانة الزوجية بمختلف أشكالها.

نهى: لؤلؤ بيجسد الراجل على حقيقته

منذ مشاهدة الحلقات الأولى من المسلسل تذكرت نهى طارق، أم لطفلة 9 سنوات، ما حدث معها واستغناء زوجها عنها في فترة الحمل:«مسلسل لؤلؤ يحمل أحداث كتير، فكرتني بجوزي لما ضحك عليا ورسم عليا الحب لحد ما اتجوزته ولما عرف أني حامل طلقنى غيابي علشان خاف من المسؤولية».

كانت الخيانة هي السبب الرئيسي وراء انفصالها الزوجة كما ذكرت أثناء حديثها لـ «هُن»: «عرفت بعد الطلاق أنه سابني علشان يتجوز واحدة تانية حسيت أني غبية وجوزي اتسلى بيا وأنا كنت وفية معاه، علشان كده بقول لكل بنت متثقيش في حد بشكل أعمى».

ليلى: جوزي اتعامل معايا بنفس الطريقة وضحك عليا بكلامه

شعرت ليلى حسين، بنفس المشاعر بعد مشاهدة المسلسل وتذكرت ما حدث معها:«اتعامل معايا بنفس الطريقة وضحك عليا بكلامه الحلو لحد ما اتجوزته وأنجبت منه ابني الوحيد بس، بعد كده أخد مني كل فلوسي وطلقني، وبلف دلوقتي على المحاكم علشان أحاول أجيب حقي وحق ابني».

نورهان: ليه راجل واحدة بتحبه أوي يضحك عليها؟

تساءلت نورهان حمزة، 39 عامًا، أم لثلاث أطفال عن أسباب خيانة الرجل واستغلاله حب زوجته: «أنا وجوزي اتجوزنا عن قصة حب، كان بالنسبة ليا الدنيا كلها، لكن هو استغل ضعفي تجاهه ولقيت نفسي ببعله كل املاكي بسبب ثقتي فيه، وأول ما حصل كده اتجوز عليا زميلته في الشغل».

تابعت: «شخصية محمد الشرنوبي في المسلسل بتظهر رجالة كتير على حقيقتهم، وأن مينفعش نثق ثقة عمياء في اي راجل».