منها تقوية المناعة وعلاج الجروح.. 11 فائدة مذهلة لتناول البابونج على الريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

لتناول البابونج العديد من الفوائد الصحية، وذلك لاحتوائه على مضادات الأكسدة المضادة للالتهابات، التي تساعد في علاج الجروح وتهدئة الأعصاب وحماية البشرة، وتقوية قدرة الجهاز المناعي للجسم، وتحسين صحة الجهاز الهضمي.

لذا نقدم لكم في التقرير التالي، أبرز الفوائد الصحية لتناول البابونج على الريق، بحسب ما أورد موقع "food.ndtv".

- تقوية الجهاز المناعي

أظهرت العديد من الدراسات أن تناول البابونج يساهم في مكافحة البكتيريا الضارة والفيروسات، وبالتالي ولديه القدرة على تعزيز جهاز المناعة لديك.

- تعزيز النوم وعلاج الأرق

وفقا لأخصائي التغذية أنشول جيبارات، يساعد البابونج على تهدئة الجهاز العصبي، وبالتالي يعزز على النوم بشكل أفضل.

- التقليل من آلام الطمث

يحتوي البابونج على العديد من الخصائص المضادة التي تساعد للتخفيف من آلام فترة الطمث، ويقلل من إنتاج البروستاجلاندين وهي "مواد شبيهة بالهرمونات تسبب الالتهاب والألم"، بحسب الدراسة التي نشرت في مجلة الزراعة والكيمياء.

- تهدئة آلام المعدة

وفقًا للمركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية، يعد البابونج من أكثر المشروبات لتحسين صحة الجهاز الهضمي، حيث يتم استخدامه لعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي المختلفة مثل: انتفاخ البطن، عسر الهضم والإسهال، وفقدان الشهية، الغثيان والقيء.

- علاج الجروح والأمراض الجلدية

تناول البابونج على الريق يساعد في علاج الجروح وتعزيز الشفاء، وذلك بسبب احتوائه على Matricaria chamomilla L، والتي لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات، فضلا عن علاج الأمراض الجلدية مثل الصدفية والأكزيما.

- تفتيح لون البشرة

بسبب محتواه العالي من مضادات الأكسدة، إذ إنه يساعد على تعزيز صحة البشرة، ويمنحك بشرة خالية من التجاعيد وحب الشباب.

- الوقاية من الإسهال

يساهم البابونج في علاج الإسهال والمغص عند الأطفال، نظرا لاحتوائه على مركبات الأنودين المضادة للتشنج.

- مكافحة الشيخوخة

يحتوي البابونج على مضادات الأكسدة، التي تساهم في تجديد خلايا وأنسجة البشرة، فضلا عن علاج المسام الواسعة وإبطاء عملية الشيخوخة.

- علاج حروق الشمس

يمكن أن تسبب أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة مشاكل مختلفة لبشرتك، وقد يشتهر البابونج بخصائصه المضادة للأكسدة والمهدئة والمضادة للالتهابات، عن طريق تحضيره، واتركيه حتى يبرد، ثم انقعي قطعة من القطن به، وبعد ذلك ضعيه على المنطقة المصابة بالحروق.

- تعزيز صحة القلب

يساهم البابونج على تقوية عضلة القلب، وعلاج اضطرابات القلب، كما أنه يعمل على خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم.

- التقليل من الهالات السوداء تحت العين

تقول Suparna Trikha، خبيرة التجميل في الهند ، "يفضل تجنب إلقاء أكياس البابونج في سلة المهملات، يجب عليك أن تضعيها في الثلاجة، ثم استخدميها على عينيك"، تساعد هذه الطريقة على تفتيح منطقة العين بشكل كبير و تقليل الانتفاخ.