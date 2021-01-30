لورديانا تعرض بدل رقصاتها الشهيرة للبيع.. «براندات» بأسعار رخيصة(صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أعلنت الراقصة البرازيلية لورديانا، عن عرض بدل رقصاتها الشهيرة التي ظهرت بها في الحفلات الماضية، للبيع، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت الراقصة البرازيلية، عبر خاصية القصص المصورة، عدة لقطات مصورة تظهر فيها وهي ترتدي البدل المعروضة للبيع، حيث وضعت تسعيراتها والتي تبدأ من 50 دولار، وحتى 200 دولار، أي بما يعادل من 750 لـ 3000 جنيه مصري.

لورديانا تشارك في تحدي رقصة BussItChallenge

وكانت الراقصة البرازيلية، لورديانا، شاركت مؤخرًا في تحدي «BussItChallenge»، الشهير على التيك توك، عقب مشاركة الراقصة جوهرة فيه، وظهرت في البداية بملابس المنزل، دون مكياج، ثم ظهرت في النصف الآخر من الفيديو، بفستان أسود جريء ومكشوف، مع الشعر المموج والمكياج الصارخ.

جدير بالذكر أن رحلة لورديانا مع عالم الأضواء بدأت برقصها داخل إحدى مراكز التجميل، على أنغام مهرجان «إخواتي»، لتتصدر «التريند» في مصر سريعا وتصبح محط أنظار الجميع.