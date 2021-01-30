العلم بيقول.. الرياضة تحصنك من السرطان (أرقام)

القاهرة - سمر حسين - صحة

تساعد ممارسة الرياضة على مقاومة الأمراض وتحقيق النشاط البدني، وخاصة التمارين التي تساعد على تحقيق التوازن البدني.

وأشارت دراسة نشرتها مجلة الطب والعلوم البريطانية، إلى أن النشاط البدني المنتظم يلعب دورا أساسيا في تقليل خطر الإصابة بالسرطان.

وأوضحت الأبحاث المنشورة حول علاقة النشاط البدني وخطر الإصابة بالسرطان، أن الرجال والنساء النشطين بدنيا كانوا أقل عرضة للإصابة بسرطان القولون بحوالي 40% مقارنة مع غير النشطين.

وأكد الباحثون الحاجة إلى ما بين 30 و 60 دقيقة من النشاط البدني المعتدل إلى القوي، لتقليل خطر الإصابة بأمراض خطيرة، مثل السرطان.

ويساعد النشاط البدني المعتدل على رفع معدل ضربات القلب والتنفس بشكل أسرع والشعور بالدفء، وتشمل الأنشطة البدنية المعتدلة، المشي السريع، والتمارين الرياضية المائية، وركوب الدراجة، والرقص، والتنس، وجز العشب، والتزلج.

أما الأنشطة القوية فتشمل الجري، والسباحة السريعة، وركوب الدراجات السريع على المنحدرات، وصعود السلالم، وكرة القدم، إضافة إلى القفز على الحبل، والآيروبيكس.

نصائح لتقليل خطر الإصابة بالسرطان

ومن ضمن النصائح التي تساعد على تقليل خطر الإصابة بالسرطان، كما ذكرها موقع «scientific american».

تقليل استهلاك اللحوم المصنعة والحمراء والمشروبات المحلاة بالسكر والأطعمة المصنعة والكحول.

ممارسة التمارين الرياضية.

تناول الأطعمة الغذائية المفيدة مثل الخضروات والبقوليات.

الابتعاد عن شرب الكحول.

اعتماد المصادر الغذائية بالدرجة الأولى على الفيتامينات والمعادن.

الابتعاد كلما أمكن عن الأطعمة المعلبة او السريعة لاحتوائها على كمية كبيرة من الدهون.