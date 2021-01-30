5 معلومات عن «أم الإندومي» الراحلة.. خبرة 30 عاما في صناعة أشهى النكهات

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

بعد رحلة نجاح في عالم المذاقات الشهية، غادرت دنيانا نونوك نوريني، صاحبة أشهر نكهات مختلفة للشعرية سريعة التحضير «إندومي»، عن عمر يناهز 59 عاما، بعدما حققت شعبية كبيرة بسبب مذاق الإندومي الذي يقبل عليه الأطفال والكبار.

معلومات عن مبتكرة نكهات الإندومي

عملت نونوك نوريني مدير تطوير النكهات لمدة 30 عامًا.

تحولت الإندومي في إندونيسيا منذ صناعة نكهاتها إلى كلمة مرادفة للشعرية، ووجدت شعبية في جنوب شرق آسيا وعدة بلاد في أفريقيا.

أطلق عليها البعض لقب «أم الإندومي»، بحسب ما ذكره موقع بي بي سي.

أطلقت أول مكرونة سريعة التحضير في عام 1971 وكانت بنكهة الدجاج.

وفي عام 1982، أطلقت نكهة «مي جورينج»، أول نوع من المكرونة الجافة مستوحى من طبق المكرونة الإندونيسي المقلية.

المعهد القومي للتغذية يحذر من الإفراط في تناول الإندومي

أوضح المعهد القومي للتغذية، أن الإندومي من الأطعمة الجاهزة عالية المحتوى من النشويات والتي تؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة.

ويؤدي تناول الأطفال للإندومي إلى تقليل تناولهم للأغذية المفيدة التي يحتاجون إليها مثل الخضار والفاكهة ومنتجات الألبان.

مخاطر الإندومي

أوضحت الدكتورة إيمان سالم، استشاري التغذية العلاجية بالمركز القومي للبحوث، لـ «هُن»، إنه توجد مادة في الإندومي تسمى مادة جلوتامات الصوديوم (الملح الصيني)، تجري إضافتها لبعض الأطعمة، لإكسابها الطعم، تستخدم في الإندومي ومكعبات المرق وغيرها.

وأضافت استشاري التغذية العلاجية، أن هناك قدر معين لا يجب أن نتخطاه عند تناول الأطعمة، التي تحتوى على الملح الصيني، موضحة أن تراكم هذه المادة في الجسم يؤثر على الجهاز العصبي.

وتابعت بأنه عند تعرض الأطفال لتناول الأطعمة، التي تحتوي على هذه المادة بشكل مستمر وتراكمي على مدار عدة أعوام تؤثر على الجهاز العصبي للأطفال والكبار، ما يضر بصحة المخ وغيرها من وظائف الجسم.

ونصحت إيمان سالم في نهاية حديثها، بالابتعاد عن الإسراف في تناول الأطعمة المصنعة.