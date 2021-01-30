أغرب قضية خلع «مها» تستغيث: جوزي بيغسل المواعين ومش عايزني أطبخ

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم يستمر زواجهما عام واحد، إذا بدأت المشاكل تتغلغل إلى حياتهما الزوجية بسبب مساعدة زوجها لها، حتى وصفت ذلك بأنه تعدى على اختصاصتها داخل المنزل، وكان ذلك من أسباب أصرارها على الخلع..

وقفت «مها.ج» أمام محكمة أسرة كيت كات، تتذكر أسباب طلبها الانفصال عن زوجها حيث وصفت الحياة معه بأنها مستحيلة لا تتحملها بعد رفض الزوج إعطائها حقوقها كزوجة في مقتنيات منزلها.

«كل حاجة بيدخل فيها حتى الطبيخ والمواعين عايز هو اللي يعملهم»، بهذه العبارة وصفت حياتها مع زوجها والتى اجبرتها على الانفصال منه بسبب تدخله في عملها بالمنزل.

رفضت «مها» تدخلات زوجها في شؤون المنزل، وطلبت منه التفرغ لعمله في أحد البنوك: «في يوم جه قالي إنه عايز يساعدني في شغل البيت ويبقى معايا دايما وأنه بيفكر يسيب الشغل علشان يتفرغ ليا وأنا أفضل اشتغل».

مها: رجولته اتهزت في نظري لما لقيته بيغسل المواعين

رفضت الزوجة صاحبة الـ 30 عامًا، اقتراح زوجها، ولكنه أصر على تنفيذ حديثه معها وترك العمل بحجة المنزل، «لما ساب الشغل لقيت نفسي أنا اللي بصرف وهو بيغسل المواعين وبيعمل الطبيخ، رجولته اتهزت ادامي وساعتها صممت أني لازم أطلق».

صعوبة إقناعه بالعودة للعمل واهتزاز صورة زوجها في نظرها جعلها تطلب الانفصال عنه، ومع رفضه المتكرر، لجأت للخلع حتى تتخلص منه بعد مرور عام واحد على زواجهما، فلم تتحمل جلوس زوجها بالمنزل بحجة مساعدتها.