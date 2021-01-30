الامارات | يابانية تخفي جثة والدتها 10 سنوات داخل ثلاجة.. بسبب الشقة

شكرا لقرائتكم خبر عن يابانية تخفي جثة والدتها 10 سنوات داخل ثلاجة.. بسبب الشقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أخفت يابانية جثة والدتها عشر سنوات داخل ثلاجة بحجة الخوف من طردها من الشقة حيث تقطن في حال اكتشاف الوفاة، كما ذكرت الصحافة المحلية اليوم السبت.

وأفادت الشرطة «وكالة فرانس برس» بأن يومي يوشينو (48 عاماً) موقوفة للاشتباه بأنها «أخفت جثة امرأة» عُثر عليها الأربعاء الماضي داخل ثلاجة في إحدى شقق العاصمة اليابانية طوكيو.

وقالت المتهمة إنها تخفي الجثة منذ 10 سنوات لأنها «لا تريد الانتقال» من الشقة التي كانت تعيش فيها مع والدتها، وفق معلومات أوردتها الصحافة المحلية نقلاً عن مصادر في الشرطة.

وكان عقد إيجار الشقة في أحد مباني طوكيو باسم الوالدة التي يُقدّر عمرها عند الوفاة بنحو 60 عاماً، بحسب وكالة «كيودو» الإخبارية.

وأرغمت يومي يوشينو على ترك الشقة في منتصف يناير بسبب التأخر المتكرر في دفع الإيجار، واكتُشفت الجثة من جانب شخص قدم لتنظيف الشقة.

وخضعت الجثة إلى تشريح من دون تحديد سبب الوفاة وتاريخ حصولها.

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