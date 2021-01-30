منها ماء المخلل.. 9 مشروبات قد لا تعرفها "تصنع العجائب" لصحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

هناك العديد من المشروبات التي قد لا نعرفها ونشعر بالاستغراب عند سماع أسمائها في أذهاننا، لكن تلك المشروبات الغريبة تحتوي على العديد من الفوائد الصحية لصحة الإنسان، مثل ماء المخلل يساعد على منع التشنجات العضلية، وشاي الكركم لحماية الكبد من التلف.

ونستعرض لكم في السطور التالية، أبرز تلك المشروبات وفق لما أوضحه موقع "brightside" الأمريكي:

- ماء المخلل

أشارت إحدى الدراسات أن شرب ماء المخلل يساعد على التقليل من تقلصات العضلات، ومنع التشنجات العضلية كما ثبت أيضا أنه ينظم مستويات السكر في الدم بسبب محتواه العالي من الخل.

- القرنفل في الشاي

يمكن إضافة القرنفل إلى الشاي للحصول على العناصر الغذائية الهامة للجسم، حيث إن 55%من ملعقة شاي واحدة تحتوي على القيمة الغذائية اليومية من المنجنيز و2٪ من القيمة الغذائية من فيتامين "ك" الغني بمضادات الأكسدة، التي يمكن أن تساعد في حماية خلايا الدم الحمراء من التلف.

- قهوة تشيكوري

من المشروبات الخالية من الكافيين والبديلة للقهوة، فضلا أنها تحتوي على المنجنيز وفيتامين B6 التي يمكن أن تقلل من مستويات التوتر وتحسن وظائف المخ.

كما أنها مضاد للالتهابات، ما يعني أنه يمكن أن تساعد في التقليل من آثار الأمراض مثل التهاب المفاصل، وتشير دراسة أخرى أيضًا إلى أنه يمكن أن يساعد في الهضم وتنظيم حركات الأمعاء.

- شاي الكركم

ينتمي لعائلة الزنجبيل، لذا يعتبر من التوابل عديدة الفوائد الصحية، فهو يحتوي على الكركومين الذي يساعد في علاج خشونة العظام وتقوية المفاصل، وتفيد دراسة أخرى بأنه قادر على حماية الكبد من التلف بفضل خصائصه المضادة للأكسدة.

- عصير كوايس

تقدم هذه الفاكهة مجموعة متنوعة من الفيتامينات والعناصر الغذائية، ما يجعلها كأسًا مثاليًا من هذا المشروب رائعا في بداية اليوم، وفقًا لإحدى الدراسات فهو مفيد أيضًا للنساء الحوامل خاصة عندما يتعلق الأمر بعلاج غثيان الصباح.

- ماء الباتولا

نظرا لانخفاض مستوياته من السكر والسعرات الحرارية، يمكن أن يكون هذا المنتج بديلاً لذيذاً لمشروب الصودا، حيث إن ماء الباتولا مصدر غني بالمنجنيز، وأحد الأملاح المعدنية الأساسية لتطور ونمو العظام، وهذا يعني أنه مفيد للحفاظ على صحة وقوة عظامك مع تقدمك في السن.



- شاي العرن المثقوب "سان جون"

تمت مراجعة 35 دراسة، واتضح أن هذا المشروب يساهم في التقليل من أعراض الاكتئاب، كما يعد أيضاً مفيدا للتخفيف من أعراض سن اليأس، مثل الهبات الساخنة.

- ماء جوز الهند

يعتبر ماء جوز الهند من المشروبات الغنية بالعناصر الغذائية مثل فيتامين C والمغنيسيوم والمنجنيز والبوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم، التي يمكن أن يساعد في الوقاية من مرضي السكري وحصوات الكلي، فضلا عن تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

- كومبوشا

هذا نوع آخر من الشاي المخمر الذي يتم تخميره من الخميرة والسكر للمساعدة على تنظيم سرعة حرق الدهون نظراً لأنه مخمر، ويحتوي أيضاً على البروبيوتيك، وهذه أنواع بكتيريا مفيدة تساهم في تحسين صحتك وتقوية الجهاز المناعي.