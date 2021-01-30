7 أشياء تحدث لجسمك إذا توقفت نهائيا عن تناول الصودا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

المشروبات الغازية أو الصودا يفضلها الكثير من الأشخاص ويتناولونها يوميا أثناء أو بعد تناول الوجبات، ولأضراره المعروفة للجميع يسعى العديد للتوقف عن تناولها.

لكن ماذا يحدث لجسمك إذا توقفت عن تناولها نهائيا؟.. هذا ما نوضحه وفقا لما ذكره موقع "powerofpositivity".

1- صحة قلبك ستتحسن:

وجدت دراسة أجرتها جامعة هارفارد عام 2012 أن استهلاك المشروبات المحلاة يزيد من خطر إصابة الشخص بأمراض القلب المزمنة، ووجدت دراسة أخرى عام 2011 أنها تزيد من ضغط الدم وترفعه كلما تناولت أكثر.

2- ستحصل على ابتسامة أكثر إشراقًا:

غالبًا ما يؤدي تناول الصودا إلى تلطيخ الأسنان ومشاكل الأسنان الأخرى، في بعض الحالات، قد يؤدي تناول الكثير من الصودا إلى تآكل أسنانك.

ووفقا لدراسة أجريت عام 2013 وجد الباحثون أن امرأة واحدة شربت 2 لتر من صودا الدايت يوميًا لمدة ثلاث إلى خمس سنوات عانت من تآكل أسنان، حيث يتسبب حمض الستريك الموجود في الصودا في تآكل مينا الأسنان، ما قد يؤدي إلى تسوس الأسنان واصفرارها، لذا، فإن الإقلاع عن المشروبات الغازية سيساعدك على الحصول على ابتسامة أكثر بياضًا وتحسين صحة الفم.

3- سيكون لديك مثانة أكثر صحة:

الصودا مدر للبول، ما يعني أنها تجعلك تتبول بشكل أكثر إلحاحًا وبشكل متكرر، ويمكن أن يسبب أيضًا التهابات المثانة وتهيجها، وسيساعدك تناول الماء بدلاً من الصودا على التمتع بصحة أفضل للمثانة ويساعد في التخلص من السموم من الجسم.

4- ستكون لديك عظام أقوى:

سيساعدك الإقلاع عن تناول الصودا في تقوية العظام وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام، وتحتوي المشروبات الغازية على الفوسفور المصطنع الذي يتسبب في تسرب الكالسيوم من عظامك،ويساعد استبدال الصودا بمشروبات طبيعية مثل الماء على حماية صحة عظامك.

5- ستبدأ الكلى في التعافي:

أظهرت الدراسات أن تناول الكثير من الصودا يمكن أن يؤدي إلى أمراض الكلى وحتى الفشل الكلوي، ووجد باحثون من دراسة صحة الممرضات أن النساء اللائي تناولن الكثير من الصودا الدايت كل يوم كان لديهن وظائف أقل في الكبد مقارنة بالنساء اللائي امتنعن عن الصودا.

6- فقدان الوزن:

تحتوي المشروبات الغازية على الكثير من السعرات الحرارية، ولن تشبع جوعك لأنها لا تحتوي على قيمة غذائية.

والاستغناء عن تناول الصودا من نظامك الغذائي كل يوم سيوفر لك أكثر من 200000 سعرة حرارية في عام واحد، لذا، إذا كنت تريد إنقاص وزنك، فإن الاستغناء عن الصودا يمكن أن يساعدك في الوصول إلى أهدافك بشكل أسرع.

7- تعيش لفترة أطول:

وجدت دراسة حديثة نُشرت في المجلة الأمريكية للصحة العامة أن الأشخاص الذين تناولوا كميات كبيرة من المشروبات الغازية لديهم تيلوميرات أقصر في الخلايا المناعية، والتيلوميرات هي وحدات واقية في نهايات الكروموسومات، وكلما اقتربوا، كلما اقترب الشخص من نهاية حياته، لذلك، من خلال الاستغناء عن المشروبات الغازية، يمكنك إطالة حياتك قليلاً وكذلك تحسين صحتك العامة.