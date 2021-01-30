احذر.. 6 أعراض شائعة تشير إلى مشاكل صحية خطيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

في كثير من الأحيان ترسل أجسادنا العديد من الإشارات لتخبرنا بوجود شيء ما خطأ، وهناك أيضا مجموعة أعراض شائعة تشير إلى مشاكل خطيرة، نذكرها لكم في السطور التالية، وفق ما أوضح موقع "readersdigest".

1- الصداع المستمر:

يصاب الجميع بالصداع بين الحين والآخر، و إذا كان شديدًا لدرجة أنك تتغيب عن العمل أو التجمعات الاجتماعية، أو إذا لم تساعدك مسكنات الألم على التخلص منه، فاستشر طبيبك.

وإذا كنت تعاني من نوع غير مألوف من الصداع استمر لمدة ثلاثة أيام أو أكثر وكان مرتبطًا بالتقيؤ أو تغيرات بصرية، فقد يشير ذلك إلى وجود خلل في الدماغ أو بالقرب منه، مثل جلطة دموية.

أما إذا كنت تعاني من صداع مستمر في جانب واحد فقط من رأسك، بالقرب من الصدغ أو فوق الأذن، فقد تكون حالة تسمى التهاب الشرايين الصدغي، و يمكن علاجه بالكورتيزون أو الستيرويدات، لكن إذا ترك دون علاج، يمكن أن يؤدي إلى العمى.

2- ألم الصدر:

غالبًا ما تؤدي نزلات البرد والتهابات الجهاز التنفسي إلى التهاب الغضروف المجاور للأضلاع، ما قد يسبب ألمًا في الصدر، ويمكن أن يشير ألم الصدر أيضا إلى شيء أخر وهو الإصابة بالنوبة القلبية.

3- وجع البطن:

جميعنا نعاني من حين لآخر من آلام في البطن وأسبابها كثيرة، يمكن أن يشير الألم الذي يحدث قبل الوجبات ويخفف عن طريق تناول الطعام إلى وجود قرحة.

وإذا حدث الألم أثناء تناول الطعام، فقد يعني ذلك التهاب المعدة أو مشكلة في المرارة أو البنكرياس.

ويمكن أن تشمل الأسباب الأكثر خطورة لألم البطن مشاكل في الأوعية الدموية التي تغذي الأمعاء أو في الشريان الأورطي (الشريان الذي يوزع الدم المحتوي على الأكسجين من القلب إلى أجزاء أخرى من الجسم).

كما يمكن أن يشير ألم البطن أيضا إلى حصى المرارة وانسداد الأمعاء والعدوى أو السرطان، لذا من الأفضل استشارة الطبيب لفحص الألم.

4- الكدمات والنزيف:

إذا اصطدمت بشيء وأصيبت بكدمة، فإنها تتحول عمومًا إلى اللون الأزرق على مدار يوم أو يومين ثم تتلاشى ببطء إلى اللون الأصفر على مدار أربعة أو خمسة أيام أخرى، هذا طبيعي ولا داع للقلق.

لكن يصاب الكثير منا بكدمات غامضة من وقت لآخر دون الاصطدام بأي شيء، فقد يشير ذلك إلى اضطراب تخثر الدم.

وإذا جرحت نفسك أثناء تنظيف أسنانك بقوة شديدة، فسوف تبدأ بالنزيف، لذا ضع مطهرًا على الجرح، ومع ذلك، إذا لاحظت أي نزيف مهبلي بعد انقطاع الطمث، أو أي دم في البول، أو أي دم عند التقيؤ أو السعال، فحدد موعدًا مع طبيبك لمعرفة السبب، قد تكون مشكلة بسيطة، أو قد تكون خطيرة.

6- مشاكل في التنفس:

إذا كنت تعاني من البرد أو مشكلة الجيوب الأنفية أو الحساسية التي تسبب احتقان الأنف، فقد تجد صعوبة في التنفس، وسيختفي الزكام بشكل عام من تلقاء نفسه في غضون أسبوع، وستعود إلى طبيعتك في وقت قصير، ولكن إذا استمرت مشكلة الجيوب الأنفية أو الحساسية في إزعاجك، فقد يشير ذلك إلى مشكلة ما، لذا فاتصل بطبيبك لتحديد موعد.

ومن المؤكد أن الأشخاص الذين لا يهتمون بلياقتهم البدنية يجدون النشاط الشاق أكثر صعوبة من أولئك الذين يمارسون الرياضة بانتظام، لذا فإن صعوبة التنفس عند القيام بمجهود يمكن أن تكون علامة على أن الوقت قد حان لبدء ممارسة الرياضة، وايضا، إذا شعرت بضيق في التنفس أثناء الاستلقاء، فقد يشير ذلك إلى فشل القلب.

6- الحزن:

إذا شعرت بالحزن أو الانفعال معظم اليوم لمدة أسبوعين على الأقل وكنت أقل اهتمامًا بالأنشطة التي كانت تمنحك السعادة، فقد حان الوقت لطلب المساعدة من الطبيب المتختص، وقد تكون مصابًا بالاكتئاب، وهو مشكلة مؤلمة وتشمل العلامات الأخرى للاكتئاب نوبات البكاء بدون سبب واضح ، والأوجاع والآلام غير المبررة التي لن تختفي، وصعوبة اتخاذ القرارات، وعدم القدرة على التركيز، والشعور بأن المستقبل يبدو قاتما.