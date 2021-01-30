توقعات الأبراج اليوم 30-1-2021: مكاسب مالية للجوزاء ونصيحة للحوت

محمد اسماعيل - القاهرة - برج الحمل

قد تظهر فجأة الرغبة في تحسين مظهر منزلك اليوم، سواء كنت تخطط لإعادة الديكور أو إعادة تأثيثها أو مجرد تنظيف شامل، اطلب من أفراد الأسرة مساعدتك لتستمتع بما قمت به.

برج الثور

قد تقضي الكثير من يومك في الجري حول حيك، ربما بصحبة شريكك، من الممكن أن تتواصل مع بعض الأشخاص والأحداث غير العادية، خذ دفتر ملاحظات وكاميرا، قد ترغب في تسجيل كل شيء.

برج الجوزاء

قد تأتيك مكاسب مالية غير متوقعة، ومن المحتمل أنه شيء عملت بجد من أجله، لكن أكثر مما توقعت.

برج السرطان

ربما تشعر بالحيوية وتبحث عن منفذ لها بعيدًا عن الركض المعتاد أو التمرين، اتصل بصديق ليشاركك فمن المحتمل أن يكون متحمسًا مثلك، قيمكنك أن تستمتع بوقتك لدرجة أنك تقرر جعله حدثًا أسبوعيًا.

برج الأسد

عقلك الباطن نشط اليوم وربما يذكرك بصدمات قديمة من الماضي، يمكن أن تتدفق في ذهنك كما لو أن بوابات مفتوحة، لن يكون الكثير منهم لطيفًا.

برج العذراء

قد تكون لديك الرغبة بالمغامرة وفعل شيء لم تفعله من قبل مثل تعلم القفز بالمظلات أو القفز بالحبال، لديك الكثير من الخيارات المفتوحة لك، فكر فيهم.

برج الميزان

إذا كنت تفكر في دراسة علم التنجيم، فهذا هو اليوم المناسب للقيام بذلك حتى إذا كنت تعرف المجال بالفعل، سوف تتعلم بسرعة أكبر وستحتفظ بالمزيد مما تتعلمه، لذلك بغض النظر عما يثير اهتمامك، فهذا هو اليوم لبذل بعض الجهد لمعرفة المزيد عنه.

برج العقرب

إن إحساسك الفطري بالمغامرة نشط اليوم، قد تطرح أنت وبعض الأصدقاء أفكارًا حول رحلة غير تقليدية إلى مكان غريب، القليل من المغامرة قد يفيدك بعض الشيء.

برج الجدي

يمكن لحدث اجتماعي أن يجعلك على اتصال ببعض الأشخاص المثيرين للاهتمام في مجالات رائعة، وبعضهم من أماكن بعيدة، يمكن أن تحولك المناقشات إلى واحد أو أكثر من الاهتمامات الجديدة، والتي ربما ترغب في متابعتها لاحقًا.

برج القوس

قد تتضمن الأمور المهنية بعض الظروف الحساسة التي تتطلب طرقًا بارعة لحلها، أنت بالتأكيد على مستوى التحد.

برج الدلو

قد يؤدي انفجار الطاقة البدنية إلى قضاء ساعات في التمرين اليوم، قد تقرر تجربة برنامج تمرين جديد وطموح، وقد يدفعك ذلك إلى الإرهاق، عليك أن تتعلم الزحف قبل أن تتعلم المشي.

برج الحوت

قد يكون لديك الكثير لتفعله حتى تقرر أن تأخذ شريكًا، إذا لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل، عندما تعمل أنت وهذا الشخص معًا، قد تحاول القيام بالمشروع بأكمله بنفسك، وهو ما لن يفيدك أو يفيد المشروع.