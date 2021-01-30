الامارات | أعراض نقص فيتامين E.. التعب المستمر في المقدمة

شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض نقص فيتامين E.. التعب المستمر في المقدمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال خبراء تغذية إن فيتامين E يعمل على حماية خلايا الجسم، وتثبيط العمليات الالتهابية، وتقوية جهاز المناعة، كما يساعد على التمتع ببشرة مفعمة بالشباب.

وأوضحت مجلة Instyle المجلة المعنية بالصحة والجمال أن فيتامين E هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون ويتواجد بشكل طبيعي في الأغذية النباتية، خاصة الزيوت مثل زيت دوار الشمس وزيت الزيتون وزيت جنين القمح، إلى جانب المكسرات، خاصة اللوز والبندق والفول السوداني، بالإضافة إلى الخضراوات مثل الهليون والطماطم.

ويتراوح الاحتياج اليومي من فيتامين E بين 11 و15 ملليغراماً.

ويحدث نقص فيتامين E في الجسم بسبب سوء التغذية أو بعض الأمراض مثل أمراض الأمعاء، وتتمثل أعراضه في التعب المستمر وضعف العضلات والخمول وأمراض شبكية العين.

وبفضل تأثيره المضاد للأكسدة يدخل فيتامين E ضمن مكونات مستحضرات العناية بالبشرة، وذلك لحماية البشرة من الأضرار، التي تلحق بالخلايا بسبب الأشعة فوق البنفسجية، ومن ثم فهو يحميها من الشيخوخة.

ويعمل فيتامين E أيضاً على تقوية حاجز الحماية الطبيعي للبشرة، الذي يحميها من الجراثيم، كما أنه يعمل على ترطيب البشرة، ومن ثم التمتع ببشرة ناعمة.

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