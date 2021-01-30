كيف أوقع عباس أبو الحسن بطبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالرجال؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

اتهامات بالتحرش، وجهها الفنان عباس أبو الحسن لطبيب أسنان المشاهير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متقدما ببلاغ رسمي للتحقيق في الواقعة، بعد علمه بتحرش الطبيب بأكثر من رجل، ليقود حملة معلنة ضد الطبيب، مطالبا جميع ضحاياه بالتقديم ببلاغات، فضلا عن دعمه لضحايا التحرش من مختلف الفئات العمرية عبر «الوطن»، مساندًا لهم، حيث حثهم على عدم السكوت عن حقوقهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المعتدين.

النضال عبر منصات التواصل الاجتماعي

منشورات عدة، دونها الفنان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متحدثا عن تعرضه للتحرش من الطبيب، ومحذرا منه في سلسلة من المنشورات، مع الإعلان عن كافة الإجراءات القانونية التي يتخذها، موجها الشكر للنائب العام على استجابته للشكاوى.

خلال أحد منشوراته، قال الفنان: «بعد نضال دام أكثر من سنة، كللت مجهوداتنا أنا ومن معي من الشجعان النبلاء، بالقبض على الطبيب المتحرش، الطاغية، المتحرش الجنسي، المتسلسل لأكثر من 3 عقود».

وتابع منشوره: «مجرم متخفٍ في ثياب طبيب عاث فسادا في الأرض، لعقود محتميا بعلاقات، ونفوذ وثروة ضخمة ومنصب ديني، طبيب بث الرعب في قلوب خريجي امتياز كلية طب الأسنان، فأخرسهم عقودا، ونال كثيرا منهم من اعتداءاته نصيبا كبيرا».

واختتم حديثه: «شكرا لكل شخص أرسل لي شهادته وهو في غاية الحيرة والشك والتردد، لكنه وثق بي.. كل من ساهم في هذه الحملة الرائعة الناجحة، شهود الإثبات الذي لا أستطيع ذكر أسماءهم حفاظا عليهم.. كل من شير بوستاتي العديدة، كل الصحافة، النيابة العامة ورجالها الشرفاء، وزارة الداخلية ورجال المباحث، وأولا وأخيرا، سيادة النائب العام ...حماكم الله وسدد خطاكم».

الطبيب المتحرش يعترف: تحرشت بعباس أبوالحسن عشان جسمه رياضي

يأتي ذلك عقب القبض على طبيب أسنان شهير، بتهمة التحرش بالرجال، من بينهم الفنان عباس أبو الحسن، في ظل اعتراف المتهم بجرائمه، قائلا خلال التحقيق، إنه راود الممثل عباس أبو الحسن داخل العيادة، «عشان جسمه رياضي بس هو رفض ودفعني بيديه ورفض استكمال جلسة العلاج وكان يرغب في الانصراف».

رسالة عباس أبو الحسن لضحايا التحرش

وقال الفنان في رسالة مسجلة عبر «الوطن»: «أحب أقول لكل بنت وولد وشاب تعرض لأي نوع من حوادث التحرش، متسكتش ومتخافش، وتقدم ببلاغ، وفي قانون بيحمي سرية الضحايا والشهود».

وتابع حديثه: «ياريت مانسمعش لأصحابنا وأهلنا، اللي يقولك ده هيجيبلك سمعة وحشة والناس مش هتفهم، الناس هتفهم الحق».