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قبل وفاته.. 5 صور جمعت بين الراحل محمد الصغير وابنته مها

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مها الصغير

علاقة استثنائية جمعت بين المذيعة مها الصغير ووالدها الراحل مصفف شعر المشاهير محمد الصغير، الذي وصفته بـ«حب العمر» و«حبيبي» و«نور عيني» خلال حديثها الدائم عنه، ومطالبتها بالدعاء له حتى رحل عن عالمنا بعد صراع مع ، وسط حزن الوسط الفني على وفاته، وانهيار ابنته مها الصغير، في جنازته، 

«هن» رصد 5 صور تلخص علاقة الأب بابنته المدللة، خلال الفقرات التالية.

منذ أيام، شاركت مها الصغير صورها تجمعها بوالدها خلال احتضانها له، والتي أطلقتها بتعليق حول تدهور حالته الصحية والمطالبة بالدعاء له.

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ومنذ عدة سنوات، التقطت عدسات الكاميرات صورة تجمع الأب بالابنة المطلة بأزياء سوداء قاتمة اللون.

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وخلال الاستماع بالعطلة الصيفية في أحد الأماكن الساحلية، ألتقطت مها الصغير صورة مع والدها بأزياء صيفية.

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وظهرت مها مع أبنائها من الفنان أحمد السقا، «ياسين» و«حمزة» و«نادية»، خلال افتتاح مركز جديد لجدهم، الذي قبل بزواج ابنته من الفنان بالرغم من تقدمه له في الخامس فجرا بعد الانتهاء من عرض مسرحية «ألا باندا»، ليتزوجا عام 1999، في حفل زفاف حاشد، تضمن حضور العديد من الفنانين، من بينهم: محمد هنيدي وهاني رمزي والراقصة دينا وشريف منير ومصطفى قمر.

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ألتقطت صورة أخرى مع والدها وزوجها خلال أخد المهرجانات الفنية المنعقدة في القاهرة، بالتزامن مع عودتها للعمل الإعلامي بتقديم «its show time»، عبر «سي بي سي»، وهو برنامج فني تشارك في تقديمه مع الإعلاميتين دينا حويدق وشرين عرفة.

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رحل مصفف الشعر محمد الصغير عن عالمنا، وسط نعى الوسط الفني لرحيله، وعلى رأسهم: يسرا وإلهام شاهين ولبلبة ودرة وهنادي مهنا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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