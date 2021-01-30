رسائل عباس أبو الحسن للرجال عند التعرض للتحرش: «متسكتش.. في قانون»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رسائل عدة، وجهها الفنان عباس أبو الحسن للرجال من ضحايا التحرش من مختلف الفئات العمرية عبر «الوطن»، في واقعة غريبة على المجتمع المصري والعربي، والحديث عن انتهاك الرجال جنسيا، عقب تعرضه للتحرش على يد طبيب أسنان مشاهير، وتقديم بلاغ رسمي ضده.

فيما يلي رسائل عباس أبو الحسن للشباب والفتيات حول التعامل مع التحرش عبر «الوطن»

- «أحب أقول لكل بنت وولد وشاب تعرض لأي نوع من حوادث التحرش، متسكتش ومتخافش».

- «لو الولد أو البنت اتعرضوا لتحرش أتقدموا ببلاغ، وفي قانون بيحمي سرية الضحايا والشهود».

- «ياريت مانسمعش لأصحابنا وأهلنا، اللي يقولك ده هيجيبلك سمعة وحشة والناس مش هتفهم، الناس هتفهم الحق».

- «الناس عارفين الحق فعلا، وعارفين من هو الجاني، ومن المجني عليه، والناس أذكى كثيرًا مما يتخيل البعض، والسبيل الوحيد لحماية الآخرين من التحرش، هو أن الذي تعرض للتحرش يقدم شكوى لكي يُسجن الشخص المتحرش».

- «التحرش مش هينتهي، بس أحنا هنخليه يزيد لما الناس تدفن رأسها في الرمل، علشان ثقافة الخوف والقلق من كلام الناس، والثقافة الرجعية اللي ربطت بين الجاني والمجني عليه، ومش بيفرقوابينهم، وهم لن يروا هذا الفارق إلا بتقديم بلاغات ضد المتحرشين».

يأتي ذلك عقب القبض على طبيب أسنان شهير، بتهمة التحرش بالرجال، من بينهم الفنان عباس أبو الحسن، في ظل اعتراف المتهم بجرائمه، قائلا خلال التحقيق، إنه راود الممثل عباس أبو الحسن داخل العيادة، «عشان جسمه رياضي بس هو رفض ودفعني بيديه ورفض استكمال جلسة العلاج وكان يرغب في الانصراف».