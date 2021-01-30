له أضرار.. 7 آثار جانبية تحدث لك عند الإفراط في تناول التين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

بالرغم من أن التين من الفواكه الغنية بالعديد من الفيتامينات المضادة للأكسدة والمعادن، إلا أن الإفراط في تناوله يمكن أن يسبب العديد من المشاكل الصحية للجسم، مثل الإصابة بالإمساك وانتفاخ المعدة، وضعف العظام.

لذا نستعرض لكم في التقرير التالي، الآثار الجانبية التي تحدث للإنسان عند الإفراط في تناول التين، وفقا لما جاء في موقع "stylecraze".

- يحتوي التين على كمية وفيرة من الألياف، لذا الإفراط في تناوله يسببا آلام في المعدة، فضلا عن الإصابة بالإمساك، وانتفاخ البطن.

- قد تسبب التركيبات الكيميائية الطبيعية الموجودة في التين إلى التهاب الملتحمة والأنف والإصابة بالحساسية، ووفقًا لخبراء الصحة يجب على الأشخاص الذين يعانون من الربو تجنب تناوله.

- يمكن أن يؤدي أيضًا إلى انسداد في الأمعاء بسبب بذوره، حيث إنها لا يمكن هضمها بسهولة.

- يحتوي التين على الأكسالات التي تتداخل مع امتصاص الكالسيوم في الجسم، ويؤدي هذا التداخل إلى نقص الكالسيوم في أجسامنا مايسبب ضعف العظام.

- يتناول العديد من الأشخاص أدوية لسيولة الدم، حيث إنها تتعارض مع فيتامين ك الذي يحمله التين بكميات كبيرة.

- يقلل التين من مستوى السكر في الدم في الجسم، وهذا يكون ضارًا لمن يعانون من انخفاض مستوى السكر في الدم، لذا يجب تجنب تناوله.

- تعد الأوكزالات الموجودة في التين ضارة لأولئك الذين يعانون من مشاكل وأمراض الكلى أو المرارة، لذا يمكن أن يؤدي استهلاك التين إلى تفاقم الحالة، كما يضر التين الطحال المسؤول عن إنتاج خلايا الدم البيضاء.