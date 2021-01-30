استنشق رائحتها.. 7 طرق بسيطة لا تغفلها عند شراء التونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

التونة المعلبة من الأطعمة التي يفضل الكثير من الأشخاص تناولها، نظرا لأنها سهلة الاستخدام، لكن بالرغم من ذلك يتعرض البعض للخداع أثناء الشراء.

لذا نقدم لكم أهم الطرق البسيطة التي تساعدك لمعرفة هل التونة المعلبة جيدة أم سيئة، وفقا لما ذكر موقع "foodsguy".

- يجب قبل شراء التونة المعلبة فحص التاريخ الموجود على العبوة جيدا، حيث إنه كلما طالت مدة تخزينها يؤدي إلى تغير طعمها ورائحتها.

- سوء التخزين يتسبب في تسرب الزيت المحيط بالتونة، ما يؤثر على جودتها وبالتالي يجب تجنب شرائها لأنها لاتصلح للاستهلاك أو الاستخدام.

- إذا لاحظت اختفاء الخطوط البيضاء في لحم التونة، حيث تشير هذه الخطوط إلى أن الأسماك لا تزال طازجة وصالحة للتناول، وعدم تواجدها أو تحولها إلى اللون الرمادي تصبح فاسدة.

- من الطرق الجيدة لتحديد ما إذا كانت التونة سيئة أم لا هي استنشاق رائحتها عند فتح العبوة، حيث إذا وجدت رائحة نفاذة ينصح بإلقائها في سلة المهملات على افور لأنها تصبح فاسدة.

- عادة ما تحتوي التونة التي أصبحت فاسدة على خطوط بنية داكنة أو سوداء، وفي بعض الأحيان قد تتحول التونة إلى اللون الأخضر أيضا، فهذه العلامات تشير إلى تلف التونة وأنها غير آمنة إذا تم تناولها.

- الحرص على فحص التونة المعلبة جيدا عند فتح العبوة، حيث يميل لون لحم التونة إلى اللون البني الوردي الفاتح، أما غير ذلك تصبح غير صالحة للاستهلاك.

- من العلامات الأخرى التي تشير إلى فساد التونة، وجود تآكل أو صدأ، خدوش على العبوة، حيث يمكن أن يتسبب التآكل في ظهور ثقوب على سطح العلبة، تساعد على نمو البكتريا والفيروسات عليها.