نائبة تطالب بحبس الزوج حال إهانة زوجته.. ومحامي: مخالف للدستور

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، إن إهانة المرأة بداخل منزلها أمام أطفالها من الزوج أمر له يؤثر عليها حاليا ومستقبلا، لافتةً إلى أنها طالبت بإصدار قانون من شأنه منع العنف تجاه المرأة في المنزل، وحبس الزوج حال أثبتت الزوجة وجود علامات أو آثار للضرب عليها بسببه.

لا يوجد مبرر لعنف الزوج تجاه زوجته

وأضافت «سلامة»، خلال استضافتها ببرنامج «الجمعة في مصر» والذي تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد والمذاع على فضائية «MBC مصر»، أنه لا يوجد مبرر لعنف الزوج تجاه زوجته، ولا يجوز أن يتم التقليل من شأن الزوجه من زوجها بحجة أن الرجل ينفق على المنزل.

وأوضحت، أن المادة 242 من القانون المقترح، تطالب بحبس الزوج مدة لا تزيد عن عام وغرامة لا تزيد عن 10 الآف جنيه حال ثبت تعديه على زوجته بالضرب.

محامي: الجميع ضد إهانة الزوجة وبشكل خاص من زوجها

من جانبه، قال وائل نجم، المحامي بالنقض، إن الجميع ضد إهانة الزوجة بشكل خاص من زوجها، كما أن إصدار مشروع لقانون يقضي بحبس الزوج في حالة ضرب زوجته، هو أمر مخالف للدستور، حيث إن مثل تلك التعديلات لقانونية تخص السيدات دون غيرهن في مجلس النواب، هو أمر مخالف.

المشروع الجديد به خطأن أولهما تهمة بازدراء الأديان

وأضاف «نجم»، خلال استضافته بالبرنامج، أن المشروع الجديد به خطأن، أولهما الحديث في المذكرة التفسيرية بالتعديل الجديد لها حول وجود خطأ في مفاهيم دينية خاطئة تخص ضرب السيدات من قبل أزواجهن، وهو ما يعد ازدراء للأديان.