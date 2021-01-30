رحلة اختراع الأيس كريم.. من الماء والسكر وصولا لـ كوب البسكويت

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يعد الآيس كريم من الحلوى المفضلة عند الأطفال خاصة في فصل الصيف، ولكن راودك التفكير بشأن قصة اختراعه وكيف تم صناعته؟.

لذا يرصد «هُن» قصة ظهور الآيس كريم الذي يعتبر من الحلوى المفضلة عند الأطفال والكبار أيضًا.

رحلة اختراع حلوى الأطفال المفضلة

رحلة اختراع الآيس كريم بدأت من دولة الصين، منذ أكثر من ثلاث آلاف عام، عندما كان يخرج أباطرة الدولة للحروب، كانوا يستخدمون كرات من الجبال الثلجية في خلطها بالفاكهة وتناولها، بحسب ما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز.

اشتهرت إيطاليا بصنع الآيس كريم من الحليب المثلج وكان يلقب بالجيلاتي، نسبة للكلمة الإيطالية gelateria، والتي تعني مثلجات ثم اشتهر بكلمة، أيس كريم Ice Cream وتعني كريمة مثلجة.

انتقل الآيس كريم إلى فرنسا واقبل عليه الأطفال من ايطاليا إلى فرنسا، وتم تطويره بإضافة نكهات مختلفة، وتم افتتاح أول محل لبيع الآيس كريم في فرنسا مصنوعا من الفاكهة بالإضافة إلى الشكولاتة عام 1533.

من فرنسا ظهر بعد ذلك الآيس كريم في أنجلترا عام 1600، إذ قام شارل ملك انجلترا بزيارة فرنسا، وتم تقديم الأيس كريم كحلوى ملكية له فنال إعجابه وقام بنقل اختراع الأيس كريم.

مع ظهور الثلاجات في ريف نيجيريا، بدأت السيدات صناعة الآيس كريم في المنزل من الماء والسكر ووضعه في أنابيب بلاستيكية لتجميده، ويعطينه للأطفال لبيعه.

ظهر الآيس كريم في أمريكا «آيس كريم كون» «على شكل قمع»، وهو كوب بسكويت هش يوضع فيه آيس كريم، واخترعوا «آيس كريم صنداي» الذي يحتوي على حلويات سائلة، وفواكه، ومكسرات فوق الآيس كريم.

حكاية مخترع الآيس كريم

اخترع الفتى «فرانك إيبرسون»، 11 عامًا، الآيس كريم بداية القرن العشرين وهو عبارة عن خليطا من مسحوق الصودا والماء بداخلهم عصا خشبية في الهواء الطلق في ليلة شديدة البرودة فتتجمد الصودا حول العود الخشبي.