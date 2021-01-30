احذري.. طهي البيض في درجة حرارة عالية يهدد الصحة

القاهرة - سمر حسين - صحة

البيض أحد الأطعمة القليلة التي يجب تصنيفها على أنها «أطعمة فائقة الجودة»، لأنه محمل بالعناصر الغذائية المفيدة للغاية، والنادرة في أنظمة الغذاء الحالية، خاصة أن البيض مغذي بشكل مذهل.

ويعتبر البيض من أكثر الأطعمة المغذية على كوكب الأرض، إذ تحتوي البيضة الكاملة على جميع العناصر الغذائية اللازمة لتحويل خلية واحدة إلى دجاجة صغيرة، بحسب موقع «هيلث لاين» الطبي المتخصص.

تحتوي بيضة واحدة كبيرة مسلوقة على:

فيتامين أ: 6٪ من الاحتياج اليومي منه.

الفولات: 5٪ من من الاحتياج اليومي.

فيتامين ب 5: 7٪ من من الاحتياج اليومي.

فيتامين ب 12: 9٪ من من الاحتياج اليومي.

فيتامين ب 2: 15٪ من من الاحتياج اليومي.

الفوسفور: 9٪ من الاحتياج اليومي.

السيلينيوم: 22٪ من من الاحتياج اليومي.

يحتوي البيض أيضًا على كميات متوسطة من فيتامين د، وفيتامين هـ، وفيتامين ك، وفيتامين ب 6، والكالسيوم والزنك.

وتحتوي البيضة على 77 سعرة حرارية و6 جرامات من البروتين، و5 جرامات من الدهون الصحية.

يفضل أكل البيض مطهي

الطبخ يجعل بعض العناصر الغذائية أكثر قابلية للهضم، إذ أن طهي البيض يجعله أكثر أمانًا للأكل، كما أنه يسهل هضم بعض العناصر الغذائية.

أحد الأمثلة على ذلك هو البروتين الموجود في البيض، حيث وجدت إحدى الدراسات أن جسم الإنسان يمكن أن يستخدم 91٪ من البروتين في البيض المطبوخ، مقارنة بـ 51٪ فقط في البيض النيئ، ويحدث هذا التغيير في قابلية الهضم، لأن الحرارة تسبب تغيرات هيكلية في بروتينات البيض.

احذر طهي البيض في درجة حرارة عالية

وعلى الرغم من ذلك، فإن طهي البيض على درجة حرارة عالية، يؤدي إلى إتلاف العناصر الغذائية الأخرى، وهذا شائع، إذ يؤدي طهي معظم الأطعمة إلى تقليل بعض العناصر الغذائية، خاصةً إذا تم طهيها في درجات حرارة عالية لفترة طويلة من الزمن.

ووجدت إحدى الدراسات، أن طهي البيض يقلل من محتواه من فيتامين أ بحوالي 17-20٪، كما يقلل الطهي أيضًا بشكل كبير من عدد مضادات الأكسدة في البيض، فقد وجدت دراسة أخرى أن طرق الطهي الشائعة، بما في ذلك الطهي في الميكروويف والسلق وقلي البيض، قللت من عدد بعض مضادات الأكسدة بنسبة 6-18٪.

وبشكل عام، تبين أن أوقات الطهي الأقصر، حتى في درجات الحرارة المرتفعة، تحافظ على المزيد من العناصر الغذائية.

أظهرت الأبحاث، أنه عندما يتم خبز البيض لمدة 40 دقيقة في الفرن، يفقد ما يصل إلى 61٪ من فيتامين د، مقارنة بنسبة تصل إلى 18٪ عندما يتم قليه أو غليه لفترة زمنية أقصر.

الطبخ على حرارة عالية يؤكسد الكوليسترول في البيض

صفار البيض غني بالكوليسترول، تحتوي بيضة واحدة كبيرة على حوالي 212 مجم من الكوليسترول، وهو ما يمثل 71٪ من الكمية الموصى بها في اليوم، والتي تبلغ 300 مجم يوميًا، ولا يوجد حد أعلى موصى به لاستهلاك الكوليسترول اليومي.

ومع ذلك، عند طهي البيض في درجات حرارة عالية، قد يتأكسد الكوليسترول الموجود فيه وينتج مركبات تعرف باسم الأوكسيستيرول، وهو خطر على الصحة، حيث تم ربط الكوليسترول المؤكسد والأوكسيستيرول في الدم، بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

وتعتبر المصادر الغذائية الرئيسية للكوليسترول المؤكسد هي الأطعمة المقلية التجارية، مثل الدجاج المقلي والأسماك والبطاطس المقلية.

ويشار إلى أن الكوليسترول الذي يتأكسد في الجسم يُعتقد أنه أكثر ضررًا من الكوليسترول المؤكسد. ولتجنب تلك الأخطار الصحية يفضل تناول البيض مطهو في فترة زمنية قليلة، وتحت درجات حرارة ليست عالية.