طريقة عمل سمك ماكريل بالبطاطس في الفرن.. خطوة بخطوة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

السمك الماكريل بالبطاطس في الفرن من الوجبات المميزة، التي يحبها الكثيرين من عشاق الـ«سي فود»، وسط بحث العديد من ربات البيوت عن الوصفة الأصيلة لتحضيرها بنكهة تشبه التي تُقدم في مطاعم الأسماك الكبرى.

وفيما يلي وصفة شهية لإعداد السمك الماكريل بالبطاطس في الفرن، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برامج على قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير سمك ماكريل بالبطاطس في الفرن

سمك ماكريل

ملح

فلفل حار

عصير ليمون

كمون ناعم

بطاطس

ثوم

كزبرة

طماطم

شبت

فلفل رومى

زيت

فلفل أسود

طريقة التحضير سمك ماكريل بالبطاطس في الفرن

- خلط الملح والكمون والفلفل الأسود وعصير الليمون والثوم والكزبرة الجافة.

- تتبيل سمك الماكريل بالخليط.

- تشويح السمك بالزيت، مع إضافة بصل وفلفل حار وبطاطس.

- وضع السمك فى بايركس، مع إضافة عصير الليمون، ثم وضع طماطم وفلفل رومي، وإدخال الصينية الفرن حتى يطيب.

- ويُقدم.